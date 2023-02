Von Thomas Frenzel

Eppelheim. "Begeisterung pur!". Und weiter: "Ein Geschenk wie zu Weihnachten." Selbst durch die Telefonleitung strahlt Patricia Rebmann übers ganze Gesicht. Was die Eppelheimer Rathauschefin auch am gestrigen Sonntag noch auf der Glückswolke 7 schweben ließ, war die Übereinkunft, die am Freitag in einer anderthalbstündigen Krisensitzung mit Hans-Peter