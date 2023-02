Von Felix Hüll

Eppelheim. Trotz der Demonstration von rund 100 Bürgern vor der Sitzung in der Rudolf-Wild-Halle hat der Gemeinderat am Montagabend seinen Beschluss von Anfang Dezember mit vergleichbarem Abstimmungsergebnis wiederholt. Mit einem Bebauungsplan "südwestlich Schulzentrum" soll in einem Verfahren ein Großbauvorhaben auf den Weg gebracht werden.

15 Ja-