Das neue Gesetz muss also ein "Schutzkonzept" verlangen , mit dem eine vertrauenswürdige Stelle sich vergewissert, dass der Todeswunsch dauerhaft und unveränderlich besteht. Das Bundesverfassungsgericht will, so Schlink, auch nicht zulassen, was Castelluccis größte Befürchtung ist: "Geschäftemacherei mit dem Tod" und makabre Werbefeldzüge in Seniorenheimen und Kliniken.

Informationen wohlgemerkt: Dass eine Palliativversorgung, ärztliche oder sonstige Unterstützung problemlos erreichbar ist, gilt nicht als Voraussetzung für eine freie Entscheidung. Wie die Dialogrunde einräumte, kann all dies beispielsweise im ländlichen Raum nicht sichergestellt werden – Gärtners Kritik am Ärztemangel, der "schnell lebensmüde" mache, pflichtete das Publikum bei.

Menschen mit Todeswunsch dürfen sich nicht in einer Notlage oder einer seelischen Krise befinden, so Schlink. Aus Familie oder Gesellschaft dürften sie keinen Druck verspüren. Informationen über Alternativen müssen verfügbar sein, über Palliativmedizin für ein Sterben ohne Leid, Hospize und Hospizhilfsvereine wie die in Wiesloch für ein Lebensende in Würde, aber auch psychiatrische Unterstützung oder Schuldenberatung.

Zunächst trat Castellucci mit Bernhard Schlink in Dialog, Krimiautor, Jurist und ehemaliger Hochschullehrer, in der Kurpfalz zuhause. Später stieß als Überraschungsgast Annette Gärtner, hinzu, Internistin und Hausärztin aus Schönau. Schlink erläuterte wichtige Kriterien mit Bezug aufs Bundesverfassungsgericht, dessen für ihn "befreiendes Urteil" 2015 den politischen Prozess zur Suche nach einer Suizidhilfe-Regelung in Gang gesetzt hat.

Von Sebastian Lerche

Dielheim. Wann ist eine Entscheidung frei und autonom? Das ist die Kernfrage beim assistierten Suizid: Zur Diskussion über dieses sensible Thema und zu aktuellen Fragen, wie eine Regelung aussehen kann, hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci im Rahmen seiner Reihe "Talk im Bahnhof" ins Theater im Bahnhof nach Dielheim eingeladen.

Wer Suizidhilfe wünscht, muss nicht nur geistig rege sein – sondern auch körperlich soweit, die Mittel eigenhändig einzunehmen. Annette Gärtner betonte: Assistierter Suizid sei etwas völlig anderes als die weiter verbotene Tötung auf Verlangen. Für die Ärzteschaft bedeute das, mit der jetzt diskutierten Regelung könnten sie etwas verschreiben, um Suizid zu ermöglichen. Sie dürften aber nach wie vor selbst keine Spritze setzen oder einen intravenösen Zugang legen.

Das fragliche Gesetz muss also beispielsweise Demenzkranke ausschließen und ist zu unterscheiden von einem per Patientenverfügung bereits möglichen Nein zu lebensverlängernden ärztlichen Maßnahmen, so Castellucci. Aber mehr noch: Die Regelung müsse neben fitten und geistig hellwachen Menschen auch "die Mutter mit ihrem noch minderjährigen Sohn umfassen, der einen Todeswunsch hat". Zudem gilt: Suizidhilfe muss freiwillig geschehen, kein Arzt könne dazu gezwungen werden.

Während Annette Gärtner die Bedeutung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht allgemein hervorhob, schränkte sie auf Nachfrage aus dem Publikum ein, dass damit – bisher zumindest – nur medizinische Maßnahmen ausgeschlossen werden können. Nicht möglich sei es zurzeit, vorab den eigenen Todeszeitpunkt festzulegen, etwa gemäß notwendiger Bedingungen wie einer schweren Erkrankung.

Wie von Castellucci erhofft, entspann sich in der intimen Atmosphäre des "kleinen, aber feinen Theaters" eine sachliche, offene Diskussion mit teils sehr persönlichen Äußerungen, aus dem Publikum und von Bernhard Schlink. Er sprach über seine Erfahrungen mit Suizid: Drei seiner Familienmitglieder hätten diesen Weg für sich gewählt, in der Schweiz, durch den Verein "Exit", in dem er, Schlink, selbst auch Mitglied sei. Die Schweizer Gesetzeslage stieß im Publikum auf großes Interesse.

"Die Zahl der Suizide wird zunehmen": Castellucci erwiderte dies auf eine Frage, ob eine wie immer geartete Suizidhilfe-Regelung die Zahl der Fälle senken könne, in denen Menschen sich selbst Gewalt antun. Das geschehe meist spontan, in psychischen Ausnahmesituationen, so Castellucci, und werde vom neuen Gesetz wahrscheinlich nicht beeinflusst.

In der Sache lagen Castellucci und Schlink nicht weit auseinander, es schien einem Gast nur so, dass Castelluccis Weg "mehr Bürokratie" bedeute – die Castellucci mit seinem Wunsch auf "mindestens ebenso viel Hilfe zum Leben wie zum Sterben" rechtfertigte. Bernhard Schlink hoffte auf weniger staatliche Kontrolle, andererseits reichte ihm nicht, wenn Castelluccis Gesetzesentwurf nur Suizidhilfe-Vereine, nicht aber auch das Verhalten der Ärzteschaft regele. In einem waren sich alle einig: dass Suizidhilfe nie den von Castellucci befürchteten Grad an "Normalität" erhalten möge, aber dass Sterben und Tod im öffentlichen Bewusstsein und gesellschaftlichen Diskurs viel breiteren Raum einnehmen müssen.

Im Rahmen des "Talks" bat Bernhard Schlink um Spenden für eine Hilfsorganisation, die Schulen für Mädchen in Afghanistan baut und unterhält. Der Dialog ist für Interessierte hier zu sehen.