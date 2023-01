Von Micha Hörnle

Schriesheim. Am Ende war es eine einstimmige Sache: Zwei bisher offiziell namenlose Plätze in der Innenstadt werden nach "zwei Vorbildern, standhaften Demokraten und verdienten Sozialdemokraten", so SPD-Fraktionssprecher Sebastian Cuny, benannt: der vor dem Zehntkeller nach dem langjährigen Bürgermeister Georg Rufer und der vor dem Alten Rathaus nach dem