Gaiberg. (agdo) Das Gaiberger Rathaus ist nach der Sanierung so schön geworden, dass die Verwaltungsmitarbeiter – zumindest im Bürgerbüro – vielleicht in Zukunft mehr zu tun haben könnten. Denn nun kommt der eine oder andere womöglich aufgrund der schönen Atmosphäre ins Rathaus oder hält sich hier nun ein wenig länger auf. Am Samstagnachmittag gab es einen "Tag der offenen Tür" im frisch sanierten Gebäude – ohne Übertreibung lässt sich sagen: Immer wieder war bewunderndes Staunen zu hören.

"Es freut uns alle sehr, dass das fertig sanierte Rathaus so gut ankommt", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Neben ihr waren auch weitere Verwaltungsmitarbeiter da und kamen mit den Besuchern ins Gespräch. Auch der Neckargemünder Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein schaute vorbei. Das Rathaus ist nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch für Gaiberger Bürger ein Anlaufpunkt. Und da sollte man sich wohlfühlen.

Die Räume sind allerdings noch recht leer, lediglich Möbel stehen schon drin. Die Verwaltung plant den Umzug für Mitte Februar. Dann heißt es wieder Kartons schleppen von den oberen Etagen des Alten Schulhauses beziehungsweise den Räumen der ehemaligen Sparkasse. In letzteren ist aktuell noch das Bürgerbüro untergebracht. Wer jedenfalls am Samstag ins Rathaus kam, bekam leuchtende Augen. Das Gebäude ist nun hell, freundlich, modern und vor allem barrierefrei. Ein barrierefreier Zugang mit sieben Prozent Steigung wurde im hinteren Bereich des Rathauses ermöglicht, zudem kann man in jedes Stockwerk mit dem Aufzug fahren.

Wer die Räume des alten Rathauses vorher kannte, für den wurde der "Vorher-Nachher-Vergleich" deutlich. Es sei sehr schön geworden, lobten die Gaiberger das neue Schmuckstück. Diejenigen, die auf einen Rollator angewiesen sind, kamen vor der Sanierung entweder gar nicht oder nur sehr beschwerlich hinein. Am Samstag waren nun auch einige ältere Menschen mit Rollator da – und sie freuten sich, dass das Rathaus nun auch für sie zugänglich ist. Im Erdgeschoss gibt es zudem eine für Rollstuhlfahrer großzügige, helle Sanitäranlage.

Man flanierte von Raum zu Raum und staunte. Einige Besucher "probierten" gleich das hellrosafarbene Besprechungssofa in Müler-Vogels Büro aus. Andere legten eine kleine Pause im großen Besprechungsraum ein, der auch als Trauzimmer genutzt werden kann. Für alle gab es Amerikaner, die mit dem Motiv des neuen Rathauses verziert waren.