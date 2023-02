Wiesloch. (slt) Brezeln, Limo, Diskussion - und das in einer Buchhandlung. Dass man dort gut miteinander ins Gespräch kommt, hat die Gruppe "Fridays for Future" Wiesloch bewiesen. In einer offenen Diskussionsrunde in der Buchhandlung Eulenspiegel sprachen alle Generationen über verschiedene Utopien und wie man diese sowohl persönlich als auch allgemein erreichen kann.

"Wenn wir für