Edingen-Neckarhausen. (max) Die Lüftungsanlage des Freizeitbads in Neckarhausen ist am Dienstag vergangener Woche ausgefallen, der Betrieb wurde eingestellt. Die erste Prognose aus dem Rathaus für die Dauer der Schließung: ein halbes Jahr. Grund dafür: Der Motor ist irreparabel kaputt, und die Lieferzeit für ein neues Gerät beträgt um die 25 Wochen. Jetzt könnte es aber doch schneller gehen: "Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet", berichtete Stabsstellenleiterin Thea-Patricia Crebert der RNZ.

Schon während der Pandemie hatte das Bad fast ein Jahr geschlossen, was für Privatpersonen, Vereine, die Grundschule oder die VHS unangenehm war. Deshalb ließen die Reaktionen nach dem neuerlichen Ausfall nicht lange auf sich warten: "Wir haben einen großen Aufschrei aus der Bevölkerung bekommen", so Crebert. Deshalb "war es uns ein Anliegen, gleich tätig zu werden." Die Nutzergruppen wurden informiert, und man arbeite daran, eine Zwischenlösung zu finden, um die Schließzeit zu verkürzen.

Die Lüftung soll ohnehin für rund 300.000 Euro saniert werden, kurzfristig ein Ersatzgerät einzubauen würde zusätzlich bis zu 80.000 Euro kosten – die Lieferzeit wäre kaum kürzer. Jetzt sind verschiedene Fachfirmen im Schwimmbad dabei, "gegebenenfalls auch mit unkonventionellen Lösungen den Badebetrieb wieder zu ermöglichen", heißt es in einer Mitteilung. Damit ist gemeint, dass die alte Anlage mit Ersatzteilen übergangsweise wieder zum Laufen gebracht werden soll, erklärte Crebert.

Durch die Initiative einer örtlichen Firma könne der Betrieb gegebenenfalls bald starten. "Diese Woche wohl noch nicht, aber wir tun unser Bestes", sagte die Stabsstellenleiterin. Dass es noch etwas dauert, liege daran, dass man sichergehen wolle: "Wenn die Lüftung wieder geht, müssen wir sie ein paar Tage laufen lassen, um zu sehen ob alles funktioniert und wir nicht gleich wieder schließen müssen", sagte Crebert.