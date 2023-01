Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. Die Geschichte einer Art Feuerwehr geht bis in die Römerzeit zurück. Denn bereits in der Antike wurde die Macht des Feuers, die besonders in großen Städten wie in Rom unermesslichen Schaden anrichtete, gefürchtet.

Um Feuersbrünste zu bekämpfen, stellte man Feuerlöschkorps auf, die 400 bis 600 Mann stark waren. Die Römer