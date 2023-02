Bürgermeister Stefan Schmutz erklärte, dass die bisherige Praxis, dass einige Sportvereine keine Nutzungsgebühren entrichten müssen, nicht fortbestehen könne. Dies sei zum einen der Bevölkerung kaum noch zu vermitteln, und zum anderen ließen steuerrechtliche Vorgaben das nicht mehr zu. "Die Kostenverursacher müssen mit ins Boot", gab Schmutz die Richtung vor, um aber gleichzeitig zu betonen, dass eine strukturierte Förderung kommen werde, damit kein Verein in seiner Existenz bedroht wird. Die Förderungen sollen allerdings an Bedingungen geknüpft werden. So wird es wohl Bonuspunkte für Vereine geben, die eine funktionierende Jugendarbeit vorweisen können.

Ladenburg. Nun ist es amtlich: Der Ortsausschuss für Leibesübungen (OAL) ist, zumindest vom Namen her, Geschichte. Die Mitglieder der Interessenvertretung der sporttreibenden Vereine verabschiedeten die Änderung des Vereinsnamens einstimmig. Aus dem OAL wurde der OAS, was für Ortsausschuss Sport steht – der antiquierte Begriff "Leibesübungen" gehört nun der Vergangenheit an.

Von Axel Sturm

Vorsitzender Mark Völkel (l.) ehrte Fritz Lackner für seine langjährige Unterstützung. Foto: Sturm

Weniger harmonisch ging es bei dem emotionalen Thema Nutzungsgebühren für die Sportstätten zu. Die Verwaltung und die Sportvereine befinden sich derzeit im Austausch, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Dass es in einigen Vereinen aber großes Unbehagen gibt, zeigte die Sitzung deutlich.

Die Verwaltung plant Nutzungsgebühren für Sportstätten. Manche Vereine befürchten dadurch aber einen existenzbedrohenden Mitgliederschwund, weshalb kontrovers diskutiert wurde. Foto: Sturm



Bürgermeister Stefan Schmutz erklärte, dass die bisherige Praxis, dass einige Sportvereine keine Nutzungsgebühren entrichten müssen, nicht fortbestehen könne. Dies sei zum einen der Bevölkerung kaum noch zu vermitteln, und zum anderen ließen steuerrechtliche Vorgaben das nicht mehr zu. "Die Kostenverursacher müssen mit ins Boot", gab Schmutz die Richtung vor, um aber gleichzeitig zu betonen, dass eine strukturierte Förderung kommen werde, damit kein Verein in seiner Existenz bedroht wird. Die Förderungen sollen allerdings an Bedingungen geknüpft werden. So wird es wohl Bonuspunkte für Vereine geben, die eine funktionierende Jugendarbeit vorweisen können.

Stadträtin Jenny Zimmermann (Grüne) sei verwundert gewesen, als sie vor einigen Jahren nach Ladenburg umzog und feststellte, dass hier die Vereine keine Gebühren für die Sportstätten zahlen müssen: "Gebühren zu entrichten war in meiner früheren Heimatgemeinde eine Selbstverständlichkeit", sagte sie. Zimmermann betonte aber auch, dass die Vereine nicht überfordert werden sollten.

"Was bisher auf dem Tisch liegt können wir Sportvereine nicht mittragen, denn wir müssten die Mitgliedsbeiträge stark erhöhen", sagte der Vorsitzende des FV03, Thomas Thieme. Für den ASV-Vorsitzenden Joachim Loose sind Nutzungsgebühren "ein großer Fehler und der falsche Ansatz". Er sieht die Sportvereine nicht als Kostenverursacher, sondern als "Kostenverhinderer", denn die gesellschaftlichen Aufgaben, die Vereine übernehmen, seien unbezahlbar. Unterstützung bekam Loose von Petra Klodt, der Vorsitzenden des größten Ladenburger Sportvereins, dem LSV. "Unsere Mitgliedsbeiträge können wir nicht erhöhen", meinte die Vorsitzende, da das zu starken Mitgliederrückgängen führen würde. "Vereine leisten auch Sozialarbeit", fügte sie an.

Im OAS gibt es aber auch Befürworter einer Neuregelung. "Endlich wird die Ungleichbehandlung thematisiert", meinte der Vorsitzende des Minigolf-Clubs Frank Weygold. Auch der Vertreter des Motorsportclubs Holger Knögel sprach sich für eine "gerechte Neuordnung" aus, zumal es weitere Sportvereine in der Stadt gibt, die nicht Mitglied im OAS seien.

Schmutz stellte in seinem Fazit fest, dass man nun seit eineinhalb Jahren "an dem Thema dran" sei, und nun sei es an der Zeit "zur Landung anzusetzen". "Wir gehen hier sicherlich einen großen Schritt, aber wir können gemeinsam eine Lösung finden", motivierte er alle Sportvereine, sich konstruktiv in die abschließenden Diskussionen einzubringen.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Ausschusses in der Jahnhalle stand aber zuerst ein Mann im Mittelpunkt, der sich noch an die Gründung der Interessengemeinschaft im Jahre 1956 erinnern konnte. Der ASV-Ehrenvorsitzende Fritz Lackner wurde für seine 50- jährige Mithilfe geehrt. Im OAL war Lackner in verschiedenen Funktionen tätig. Er war Schriftführer, Beisitzer, stellvertretender Vorsitzender und Interims-Vorsitzender des Ortsausschusses. Außerdem war er für den Vorsitzenden Mark Völkel "ein zuverlässiger und wichtiger Ansprechpartner", wie dieser in seiner Ansprache betonte.