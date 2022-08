Dossenheim. (cm) Schon seit einigen Jahren bereitet sich die Feuerwehr der Bergstraßengemeinde auf einen großen Waldbrand vor. Am Sonntag kurz nach 7 Uhr wurde aus den Übungen ein realer Einsatz – aber nicht an der Bergstraße, sondern im hessischen Dieburg bei Darmstadt. Dort standen etwa 30 Hektar Wald in Flammen, weshalb zahlreiche Feuerwehren bis in den Norden von Baden-Württemberg angefordert wurden – unter anderem jene aus Dossenheim.

Diese bildet gemeinsam mit den Wehren aus Weinheim und Hirschberg eine spezielle Einheit im Rhein-Neckar-Kreis. Der erfolgreich ausgeführte Auftrag: das Überspringen von Feuer aus dem brennenden Gebiet auf den restlichen Wald zu verhindern. Hierzu wurden zahlreiche "Beregner" an den Randbereichen aufgebaut und es wurde die Wasserversorgung sichergestellt. Zudem kämpften die Einsatzkräfte am Boden gegen das Feuer und wurden aus der Luft durch Hubschrauber unterstützt.

Ein Problem: Da sich alte Munition in dem Gebiet befand, konnten Waldwege nur etwa zehn Meter weit verlassen werden. Um tiefer in den Wald eindringen zu können, wurde auch ein Wasserwerfer aufgebaut. Die Dossenheimer leiteten zudem den Einsatzabschnitt und koordinierten den Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen und Tankwagen, die im Minutentakt dringend benötigtes Löschwasser herankarrten. "Nach wirklich sehr anstrengenden 13,5 Stunden waren wir letztlich wieder zurück an unseren Standorten, wo wir – wie nach jedem Einsatz – zunächst unsere Einsatzfahrzeuge reinigten und die Einsatzbereitschaft wiederherstellten", teilte die Wehr mit. "Danach ging es unter die Dusche und nach einem kleinen Essen direkt in unsere Betten."

Dossenheims Kommandant Stefan Wieder ergänzte auf RNZ-Anfrage, dass sich die intensive Vorbereitung ausgezahlt habe. Ebenso wie die auf Kosten der Gemeinde angeschaffte Waldbrandausstattung zum Beispiel mit "Wasserrucksäcken" für das vom Land gestellte Katastrophenschutzfahrzeug. Eine Herausforderung beim Einsatz sei Wind aus wechselnden Richtungen gewesen. Neben der Munition sei von umstürzenden Bäumen eine Gefahr ausgegangen.

Beeindruckt zeigte sich Wieder von der logistischen Meisterleistung. Die Blaulichtfamilie habe "Hand in Hand" gearbeitet. Luft nach oben sei noch bei einem einheitlichen Digitalfunk zwischen den Bundesländern. "Unglaublich" sei gewesen, dass Schaulustige die Arbeiten behindert hätten. So seien Pylonen als Wegweiser gestohlen worden. "Es war ein sehr lehrreicher Einsatz", fasste Wieder zusammen.