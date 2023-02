Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse!", schallte der Stimmungshit über die Lautsprecher der Umzugswagen – und doch ging es gefühlt nur langsam voran mit dem 89 Zugnummern umfassenden Narrenwurm, der sich am Samstagnachmittag durch die Straßen der Stadt schlängelte. Tausende Narren waren in Kostümen zu der Veranstaltung der Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) geströmt, um nach der Pandemiepause endlich mal wieder auf den Putz zu hauen. Besonders viel los war an den Plätzen vor und hinter dem Stadttor, am Marktplatz und insbesondere am Hanfmarkt.

Drei Stunden lang beherrschte der Umzug das Geschehen in der Stadt. Bis zum Erreichen der ersten närrischen Abordnungen der NKG am letzten großen Platz, dem Hanfmarkt, musste das Publikum beinahe eineinhalb Stunden warten. Die Zeit wurde von der Kredell-Terrasse aus mit Partyhits am laufenden Band versüßt, sodass das Gute-Laune-Barometer immer Höchststand anzeigte.

Erika und Willi Höfer (r.) sowie Jürgen Rehberger kommentierten das Geschehen. Foto: Alex

Liselotte von der Pfalz alias Erika Höfer hatte stimmliche Schwerstarbeit am Mikro auf der Kredell-Terrasse zu leisten. Sie begrüßte mit ihrem Adjutanten Willi Höfer und Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger die einzelnen Zugnummern und stellte die Mitwirkenden vor. Bürgermeister Frank Volk war derweil in der am Umzug teilnehmenden Fußgruppe der Bürgermeister zu finden – zusammen mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte sowie Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel aus Gaiberg, den Rathauschefs Holger Karl aus Bammental, Maik Brandt aus Meckesheim und Herold Pfeifer aus Neckarsteinach sowie Dilsbergs Ortsvorsteher Andreas Erles.

Bestens gelaunt: Bürgermeister Frank Volk war mittendrin statt nur dabei. Foto: Alex

"Heidelberg hat keinen Umzug wie wir", posaunte Volk begeistert heraus, der kurzerhand auf die Kredell-Terrasse gekommen war und sich das Mikro lieh. Das könnte sich allerdings in diesem Jahr ändern, denn nicht nur beehrten die Kurpfälzer Trabanten aus Heidelberg mit ihrem Umzugswagen den Neckargemünder Umzug, sondern auch die NKG wird beim Umzug in Heidelberg am Dienstag mit Gruppen mitmarschieren.

Karnevalsvereine mit ihren Tollitäten und schmucke Tanzgarden mischten den Umzug auf. Sie kamen mit den Schisslhockern aus Wiesenbach, aus Ziegelhausen mit der dortigen Karnevalgesellschaft und weiteren fröhlichen Fastnachtsgruppen – darunter die Fußgruppe Bobbeschees Waggis oder das Petersdäler Bergvolk.

Sitzblockade: Die Wiesenbacher Kerweborscht nahmen kurzerhand die Évian-Brücke über die Elsenz in Beschlag. Foto: Alex

Der Reihener Carnevalsverein schickte unter anderem Prinz Robin I. und Prinzessin Janina I. Die Blütenprinzessin Christina I. lief mit ihrer ...