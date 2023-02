Was an künftigen Aufgaben ansteht

Los ging es um 14.11 Uhr. An der Zugspitze der Fanfarenzug Frauenweiler , der den Takt vorgab. Diesmal nicht in den traditionellen Uniformen, sondern farbenfroh gewandet. Wilde Gesellen, knatternde Gefährte, wilde und laute Musik sowie abenteuerlich gekleidete Personen zogen alle Register, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Dazwischen immer kleinere Fußgruppen, so auch eine Abordnung der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch , die mit der Garde und dem Männerballett angereist war. "Mini Mäuse" zogen singend mit, der "Fasentverein Gausbach" war mit von der Partie und auch lokale Gruppen wurden gesichtet. So die "Frauenweilma Buwe" und die "Allde Herre" des Fußballclubs. Ebenfalls dabei waren die Freunde des Pirolwegs, die sich über Elterntaxen lustig machten. Auch der Opel-Club war vertreten. Zwischendurch grüßte die Badische Weinkönigin Simona majestätisch das Volk, wohlbehütet in einem Cabrio sitzend.

Es war eine Rekordbeteiligung beim närrischen Treiben. Seitens der Organisatoren musste man sogar einigen Gruppen absagen. "Es wäre sonst nicht machbar gewesen, zumal es hier bei uns in Frauenweiler doch ziemlich eng ist", sagte Christian Lang, der bei den Vorbereitungen mit seinem Team den Hut aufhatte. Trotz der Absagen: Der bunte Lindwurm hatte an manchen Stellen Mühe, sich einen Weg durch die Gassen und Straßen zu suchen. Los ging es frühzeitig, hatte doch der heimische FC bereits Stunden vor dem Startschuss im Bereich der Grundschule eine Verpflegungsstation geöffnet. Viele hatten sich dem Aufruf des veranstaltenden Stadtteilvereins angeschlossen und kamen zu Fuß nach Frauenweiler. Es war ein bunter Zug zu beobachten, der sich von der Kernstadtseite in Richtung "Gallisches Dorf" aufmachte.

Von Hans-Dieter Siegfried

Knatternde Gefährte und abenteuerlich gekleidete Narren sorgten für einen vielfältigen Fastnachtsumzug in Frauenweiler. Foto: Jan A. Pfeifer

Foto: Jan A. Pfeifer

Bereits lange bevor es losging, herrschte rund um die Zugaufstellung in der Straße "Zur Rohrlach" Betriebsamkeit. "Die Mittagsruhe ist heute bei uns ausgefallen", scherzte eine Anwohnerin. Wummerndes Getöse erklang aus den Motivwagen – und dieser Sound minimierte sich während des Umzugs kaum. Mittendrin wurde auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann gesichtet, als Löwe verkleidet.

Die festgelegte Tour führte die Närrinnen und Narren nahezu durch das gesamte Dorf, ehe es in Richtung Zeisigweg ging, um dort weiterzufeiern.

Wie immer wurden Speisen und Getränke am Wegesrand angeboten, so auch bei Familie Kleinert. "Wir sind seit vielen Jahren dabei und versorgen die Gäste mit Speis und Trank", erzählte die Hausherrin. Die mitgebrachten Regenschirme blieben derweil in der Schutzhülle, denn es blieb trocken. Und so überstand die Narrenschar an den Straßenrändern den Umzug unbeschadet. Gesichtet wurden aufwendige Kostümierungen, hin und wieder tat es auch ein flottes Hütchen oder ein schlichter Schottenrock. Aber alle bückten sich, um die großzügig in die Menge geworfenen "Gudsje" aufzusammeln.

Foto: Jan A. Pfeifer

Der Umzug in Frauenweiler hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem Familienfest entwickelt, Auswärtige eingeschlossen. Nach dem Finale ging es wieder heimwärts, zu Fuß oder mit dem Rad. So manche hatten ihre Autos im Gewerbegebiet abgestellt, da in Frauenweiler die meisten Straßen gesperrt waren.