Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Fest in Narrenhand befand sich jüngst die Kraichgau-Gemeinde Mühlhausen. Dicht drängten sich die Schaulustigen rund um die Strecke des Faschingsumzugs, der nach zwei Jahren Coronapause unter dem Motto "Endlich geht’s wieder los" stand. Und sie kamen einmal mehr auf ihre Kosten: Der Narrenwurm bot Motivwagen, die das eine oder andere Geschehen auf die Schippe nahmen, bunte Fuß- und Musikgruppen, die zur Stimmung beitrugen.

Die 26 Gruppen zogen tanzend, lachend, singend durch das Spalier der Zuschauer. Viele schlüpften als flotte Bienen, große und kleine Zwerge, Schornsteinfeger, Astronauten, Engel und Teufel in ein buntes Narrenkostüm. Die Fußgruppen, die mit viel Aufwand und Fantasie in alle möglichen Rollen geschlüpft waren, dominierten das Geschehen.

Viele Fastnachter aus der Rheintal-Region bereicherten mit ihren Motivwagen das Spektakel. Von den kleinen und großen Weltproblemen, von den Alltagsproblemchen bis zum Vereinsgeschehen wurde alles durch die Narrenbrille betrachtet.

An der Spitze des Zuges bestimmte die Freiwillige Feuerwehr das Marschtempo. Die musikalische Vorhut bildeten die Fahnenschwinger des Kraichgauer Fanfarenzugs, dahinter die Musikanten in Batman-Anzügen.

Der Kraichgauer Fanfarenzug. Foto: Pfeifer

Rechtzeitig zum Umzug waren die Marsmännchen vom FC gerade auf der Erde gelandet. Kleine Lebewesen mit roten Zipfelmützen sind auch die Sieben Zwerge vom Schneewittchen, die ihr Häuschen hinter sich herzogen. Bei den Sportlern des Volleyballclubs hat sich ihre Zahl um ein Vielfaches vermehrt.

Nach ihrem Auftritt bei der Kirchenchorfastnacht waren die Gardemädchen der TGL nun auf der Straße unterwegs. Auch beim Kirchenchor St. Cäcilia ging die Party weiter. Gern gesehene Gäste sind die Fastnachter der Narreninitiative Tairnbach. Sie tanzten in Raubtierkostümen durch die Straßen, gefolgt von den Marienkäfern des Sängerbunds. "A bissl kaputt"sah der Puma-Panzer des Angelsportvereins aus. Deshalb bietet man einen "Puma-Service-Dienst" an, um die Probleme zu lösen.

Als "Biene-Maja-Fans" zeigten sich die Jugendlichen der KJG. Seit 50 Jahren gibt es schon die Jugendfeuerwehr, und man zog deshalb ein Gebäude durch die Straßen, das "noch lange nicht baufällig" ist. Im Kindergarten wimmelt es nur so von kleinen Fastnachtern, verkleidet als Tiere, Polizisten, Hexen und vieles mehr.

Die „Kuhschwanz Angels“. Foto: Pfeifer

Einen Käfig voller Gauner hatte das Jugendzentrum "Subway" eingefangen. "Mehr Engel braucht das Land", dieser Meinung sind die "Kuhschwanz Angels". Auch die Piraten der "Korkenknaller" durften beim Faschingsumzug nicht fehlen.

Am Fanfarenhaus trafen sich die Narren zum Ausklang. Gefeiert wurde auch in der Kraichgauhalle beim Kinderfasching des Tischtennisclubs und bei den Schlepperfreunden am Rathaus sowie in so manchen Hofeinfahrten.