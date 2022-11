Von Peter Wiest

Leimen. Zwei Wochen lang wurde geschuftet – und es hat sich gelohnt: Die Vollholz-Hütte auf dem Areal des Weinguts Müller steht und ist bezugsfertig. Ab Freitag, 11. November, öffnet dort die "Baracca Swiss" und entführt die Gäste in die Genusswelt der Schweizer Alpen mit ihrem Angebot an Fondues mit Fleisch oder Käse und diversen anderen Spezialitäten. Mit dem Umzug hat die vorher an zwei Standorten in Heidelberg residierende Schweizer Hütte "einen wunderbaren Standort gefunden, wie wir ihn lange gesucht haben und an dem wir jetzt möglichst lange bleiben möchten", so Dennis Gissel von der Hirschberger Hüttenbetriebs GmbH, die seit 2015 hinter dem Gastrobetrieb steht. "Ich wünsche mir, dass unsere Baracca auf dem Gelände des Weinguts Müller in Leimen eine dauerhafte Heimat findet".

Die Chancen dafür stehen gut, wenn man die Begeisterung aller an dem Projekt Beteiligter spürt und die Gemütlichkeit und Geborgenheit ausstrahlende Hütte sieht. Bis zum 26. Februar wird es an über 70 Abenden den bekannten Hüttenbetrieb geben mit den entsprechenden kulinarischen Spezialitäten, so Gissel: "Und nicht zuletzt natürlich auch wie in den letzten Jahren den hervorragenden Tropfen aus dem Leimener Weingut". Dass dabei auch mit einer zufriedenstellenden Publikumsauslastung zu rechnen ist, lassen die Vorverkaufszahlen erahnen, die derzeit bei 60 Prozent der verfügbaren Plätze liegen. Wie bereits die Jahre zuvor gibt es zudem auch wieder zahlreiche Firmenbuchungen, so Gissel weiter.

Weingut-Chef Matthias Müller ist ebenfalls glücklich über die Fertigstellung der Hütte. Er betrachtet die Kooperation mit der Baracca Swiss als Meilenstein seines Unternehmens, wie er sagt: "Die Grundidee unseres Hauses war schon immer, eigene Restaurations- und Veranstaltungsräume zu haben. Und diese Hütte ist dafür ideal", so Müller, der darin "nicht nur eine Bereicherung für unser Weingut, sondern insgesamt für ganz Leimen" sieht. Für die Baracca-Abende verspricht er ein ausgewogenes Getränkeangebot vom leichten Weißwein bis zum kräftigen Roten sowie einem speziellen Sekt, der auch in die Schweiz exportiert wird. Auch die gerade erfolgte Weinlese ist nach Müllers Worten vielversprechend verlaufen: "Der 22-er ist ein qualitativ und quantitativ hervorragender Jahrgang"

Dass auch die Stadt Leimen hinter dem Projekt steht, betonte Stadtsprecher Michael Ullrich, der Grüße und Glückwünsche von OB Hans D. Reinwald überbrachte: ...