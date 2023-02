Im Stadtteil Altneudorf habe Krämer für den Fußball einen modernen Kunststoffrasenplatz ermöglicht. Und für die nachhaltige Entwicklung der Stadt Schönau stehe die Erschließung des südlich gelegenen Gewerbegebietes "In den Kreuzwiesen". Auch das Baugebiet "Schäfersbuckel" sei ein wegweisendes Projekt zur Entwicklung der Stadt gewesen. Neben dem Ausbau dieser gewerblichen sowie städteplanerischen Ausrichtung sei auch die Infrastruktur nicht zu kurz gekommen. So beispielsweise zwischen 1989 und 1998 die Restrukturierung der Wasserversorgung oder auch im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes die Gestaltung des Altstadtbereichs rund um das Rathaus.

"Philipp Krämer machte sich in seiner Amtszeit in seiner Heimatstadt Schönau sehr verdient", teilte die Stadt mit. Seine Liebe zur Leichtathletik könne durch sein unermüdliches Engagement für eine ausgedehnte Sportstätte im Oberen Tal zwischen Schönau und Altneudorf abgelesen werden, die durch ihn ermöglicht worden sei.

Geboren 1946 in Schönau, absolvierte Philipp Krämer nach der Schule eine Verwaltungslehre mit anschließender Tätigkeit im Rathaus seiner Heimatstadt und dem Gemeindeverwaltungsverband Schönau. 1983 wurde er zum Bürgermeister von Schönau gewählt, am 7. Oktober trat er die Stelle an der Spitze der Stadtverwaltung an. Zwei Mal wurde Krämer wiedergewählt, ehe der Sozialdemokrat nach drei Amtsperioden und 24 Jahren im Jahr 2007 aus dem Amt schied.

Der aktuelle Bürgermeister Matthias Frick würdigte Philipp Krämer als "zielstrebigen und durchsetzungsfähigen Menschen". "Sein Wort galt immer", betonte Frick. "Die Stadt Schönau verliert mit Philipp Krämer einen wichtigen Charaktermenschen, der hier in 24 Jahren als Bürgermeister die Stadt an vielen Stellen vorangebracht hat."

Schönau. (ugm) Sein Herz schlug für Schönau und den Sport. Hier hat sich Philipp Krämer engagiert und große Spuren hinterlassen. Am Donnerstag hat dieses Herz aufgehört zu schlagen. Der langjährige Bürgermeister von Schönau und Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes verstarb im Alter von 76 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. Dies teilte die Stadt am Freitag mit. Krämer hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Die Beisetzung findet am Samstag, 25. Februar, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Schönau statt.

Aus Passion war Philipp Krämer Leichtathlet und beendete im Herbst 2022 auch seine Vorstandstätigkeit als Präsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes mit Sitz in Karlsruhe. Dieser veranstaltete ihm zu Ehren in seiner Heimatstadt Schönau auch den letzten Verbandstag in der Schönauer Stadthalle. Hier wollte Krämer das Zepter der Verbandsführung abgeben, selbst konnte er aus gesundheitlichen Gründen allerdings nicht mehr teilnehmen.

Philipp Krämer war seit 1960 als Leichtathlet beim TSV Schönau 1890 aktiv, seit 1967 Trainer mit A-Lizenz "Sprung" sowie Betreuer und Abteilungsleiter. Mit seiner Wahl zum Bürgermeister schied er aus der Trainertätigkeit aus, blieb seinem Verein jedoch stets verbunden. Die Leichtathletikabteilung des TSV Schönau führte er aus kleinsten Anfängen hin bis zu einer Stärke von über 400 aktiven Leichtathleten.

In seiner Trainerzeit sammelte Krämer mit seinen Athleten zahlreiche Erfolge, darunter zwei deutsche Meisterschaften. Als Betreuer organisierte er über 30 Schüler- und Jugendfreizeitmaßnahmen im In- und Ausland – unter anderem 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal in Kanada. Auch seine Ehefrau Lore war als Übungsleiterin tätig.

Den Kontakt zur Leichtathletik hat Philipp Krämer als Bürgermeister nicht verloren. Er war Mitglied im bundesweiten Verein "Freunde der Leichtathletik" und war bei fast allen Großereignissen wie Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen dabei. Der Kontakt zur Basis blieb auch als Ortsoberer bestehen, sodass er immer wusste, was die Trainer und ihre Sportlerinnen und Sportler leisteten.