Aus Fetzners Umfeld ist zu hören, dass er nach 18 Jahren knallharter Arbeit an der Verwaltungsspitze endlich an seine Gesundheit denken müsse. Er habe sich für die Stadt aufgerieben, sich um vieles persönlich gekümmert. Besonders augenfällig wurde Fetzners Einsatz für Weinheim, als er zwischen Sommer 2018 und Frühjahr 2019 als "Interims-OB" arbeitete. Der gewählte OB Manuel Just trat sein Amt erst an, als die Anfechtungsklage gegen die OB-Wahl 2018 gescheitert war. Rein rechtlich hat Fetzner schon seit 2017 die Möglichkeit, in Pension zu gehen.

Dass er danach gefragt wird, sei nachvollziehbar, erklärt Fetzner gegenüber der RNZ: "Allerdings wird der Dissens zwischen dem OB und mir bei der Hinteren Mult überbewertet. Wir hatten einfach unterschiedliche Auffassungen. Das kommt vor." Dass dies dann doch etwas ruppig im Gemeinderat ausdiskutiert wurde, "war nicht so toll und entspricht in keiner Weise der von uns gepflegten Diskussionskultur". Vielmehr sei die Entscheidung für den Ruhestand bereits im September 2022 gefallen: "Aber ständig gab es irgendwelche schwierigen Projekte oder Probleme, die mich davon abhielten, meinen Eintritt in den Ruhestand bekannt zu geben. Der Sommer 2023 war aber immer gesetzt." Die Sommerpause sei ein guter Zeitpunkt zum Aufhören, da während der großen Ferien in der Kommunalpolitik wenig passiert: "Von daher ein guter Startpunkt für meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger."

Weinheim. Seit Mittwochabend steht es fest: Die Weinheimer Fraktionen müssen bald einen neuen Ersten Bürgermeister ermitteln. Amtsinhaber Torsten Fetzner kündige an, zum 1. August in den Ruhestand zu gehen. Seine engsten Mitarbeiter hatte er bereits Anfang der Woche informiert. Der Rest der Belegschaft erfuhr es am Donnerstagmorgen. Dann ging seine Erklärung an die Medien. Anders als der OB wird der Erste Bürgermeister im Gemeinderat gewählt. Fetzner bekam 2005, 2013 und 2021 eine Mehrheit.

Von Philipp Weber

> Die Gründe für den Rückzug: Dass Fetzner erst im Herbst 2021 zur Wiederwahl angetreten war, eröffnet Raum für Spekulationen. Denn er hatte damals angekündigt, mindestens vier Jahre dabeibleiben zu wollen. Die Annahme liegt nahe, dass die verwaltungsinternen Querelen rund um die gewerbliche Erschließung der Hinteren Mult den Ausschlag gegeben haben.

> Erste Reaktionen aus der Verwaltung: "Ich hatte den Eindruck, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen traurig waren", berichtet Fetzner von der Stimmung im Technischen Dezernat. Um mit dem ihm eigenen Humor fortzufahren: "Die Kolleginnen und Kollegen, die eng mit mir zusammenarbeiten, hatte ich bereits am Montag informiert. Die hatten die Taschentücher schon wieder eingepackt." OB Manuel Just findet Worte der Wertschätzung: "Ich bedaure Dr. Fetzners Entscheidung, gleichwohl respektiere ich sie selbstverständlich." Fetzner habe für die Stadt in den fast 18 Jahren seiner Amtszeit eine großartige Leistung erbracht, insbesondere in der Zeit als "Interims-OB". Mit ihm die wichtigen Themen und Herausforderungen auf Augenhöhe zu besprechen, sei sehr bereichernd gewesen. "Neben seiner Qualifikation als Dezernent schätze ich besonders seine soziale Einstellung und seine Leistungen für das gesellschaftliche Leben in der Stadt. Ich freue mich auf die noch verbleibenden Monate unserer gemeinsamen Zeit."

> Fetzners Zukunft: Er wolle in Zukunft mehr Zeit haben für private Pläne und Ideen, erklärte Fetzner offiziell. "Ich kam ursprünglich über mein Engagement im Natur- und Umweltschutz in die Politik", führt er gegenüber der RNZ aus: "Dahin würde ich gern wieder zurückkehren, denn die Arbeit in den Umweltverbänden hat mir immer sehr viel Spaß gemacht." Er sehe dieses Engagement aber völlig unpolitisch: "Es ist auch nur eines von vielen neuen Projekten, die ich mir überlegt habe und auf die ich mich freue."

> Fetzner und die Grünen: 2005 wurde Fetzner, Bauingenieur mit zwei abgeschlossenen Studiengängen, seinerzeit aber noch ohne Doktortitel, Erster Bürgermeister. Er soll schon damals als kompetent und beliebt gegolten haben. Mit dem ihm ebenfalls eigenen Geschick im Umgang mit Menschen und Interessen schaffte er es, das 42 Bewerber starke Feld aufzurollen und den ursprünglich von CDU und Freien Wähler gestützten Favoriten hinter sich zu lassen (für jüngere Leser: Die Grüne Liste, für die Fetzner seit 1991 am Ratstisch saß, war damals Außenseiter). Ein "Grünen-Bürgermeister" im engeren Sinne war er nicht, er war kein Mitglied bei "Bündnis 90/Die Grünen". Ohne Fahrradhelm sieht man ihn indes selten, und er fährt ein E-Auto. Sein Engagement gilt auch dem Umweltausschuss des Deutschen Städtetags.

Update: Freitag, 13. Januar 2023, 16.50 Uhr

Torsten Fetzner. Foto: Dorn

Torsten Fetzner geht zum 1. August in den Ruhestand

Weinheim. (web) Kurz vor Ende der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend packten einige Stadträte schon zusammen. Doch OB Manuel Just riet ihnen freundlich, noch einige Momente zu bleiben. Es gebe nach der öffentlichen Sitzung noch einen Tagesordnungspunkt, der neu hinzugekommen sei und den man zunächst ohne die Öffentlichkeit besprechen wolle. Es gehe um eine Angelegenheit, die von hoher Wichtigkeit für die Stadt Weinheim sei. Deren Sprecher Roland Kern reichte am Donnerstagvormittag die Erklärung nach.

Er leitete ein Schreiben des Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner weiter. Es handle sich um die Erklärung, die der Erste Bürgermeister am Mittwochabend vor dem Gemeinderat abgegeben hatte. Danach tritt Fetzner zum 1. August dieses Jahres zurück. In der Begründung für diesen Schritt fasst sich der 63-Jährige kurz. "Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich in Zukunft mehr Zeit haben möchte für private Pläne und Ideen, unter anderem auch für den Umwelt- und Naturschutz." Ein ausführliches Fazit über seine seit 2005 andauernde Tätigkeit als Erster Bürgermeister wolle er erst ziehen, wenn es tatsächlich ans Abschiednehmen gehe.

Stand heute schaue er gern und mit etwas Stolz zurück. Die Arbeit in der Verwaltung habe ihn erfüllt, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, dem Kollegium, den Ortsvorstehern sowie den beiden OBs Heiner Bernhard (2002-2018) und Manuel Just (ab Mai 2019) sei konstruktiv gewesen. Bis August werde er sich weiter mit vollem Engagement und Herzblut für die Stadt einsetzen.

Obwohl Fetzner kommende Woche 64 Jahre alt wird, kommt der Rücktritt überraschend. Erst im Herbst 2021 war Fetzner zu einer dritten Amtszeit angetreten. Der Gemeinderat hatte ihn mit einem Ergebnis von 28 Ja- zu fünf Nein-Stimmen wiedergewählt. Fetzner kündigte damals an, nach der Hälfte der achtjährigen Amtszeit entscheiden zu wollen, ob er bis 2029 durchhält oder in den Ruhestand geht. Aber selbst mit einer "halben" Amtszeit hätte er noch bis 2025 weiterarbeiten müssen.

Gründe für diesen Sinneswandel nannte er in seiner schriftlichen Erklärung nicht. In ersten Meldungen wird aber bereits darüber spekuliert, ob der Rücktritt etwas mit den Auseinandersetzungen um das Gebiet Hintere Mult zu tun haben könnte. Fetzner hatte sich im November öffentlich für einen Kompromiss eingesetzt, der nur eine Teil-Versiegelung des bisher landwirtschaftlich genutzten Geländes für Gewerbetreibende vorsah. Dies lehnten Oberbürgermeister Manuel Just und auch Sven-Patrick Marx, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, ab. Die Meinungsverschiedenheit innerhalb der Verwaltung wurde sogar auf offener Bühne ausgetragen.

Fetzner hatte als Erster Bürgermeister und Technischer Dezernent seinen Zuständigkeitsbereich innerhalb der Verwaltung neu geordnet und eine Vielzahl an Projekten begleitet. Der promovierte Bauingenieur und staatlich vereidigte Gutachter steht den Grünen politisch nah. Für die GAL-Fraktion saß er von 1991 bis 2005 im Gemeinderat, ehe er überraschend zum Ersten Bürgermeister gewählt wurde und auf die andere Seite des Ratssaals wechselte. Die Wiederwahlen 2013 und 2021 verliefen komplikationslos.

Fetzner wurde nicht nur wegen seiner Sachkompetenz geschätzt, sondern gilt bis heute als beliebter Lokalpolitiker. Nachdem Alt-OB Heiner Bernhard (SPD) 2018 in den Ruhestand getreten war, übernahm Fetzner kommissarisch die Leitung der Stadtverwaltung, bis eine Anfechtungsklage gegen die Wahl des heutigen OBs Manuel Just endgültig abgeschmettert war.