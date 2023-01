Weinheim. (web) Kurz vor Ende der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend packten einige Stadträte schon zusammen. Doch OB Manuel Just riet ihnen freundlich, noch einige Momente zu bleiben. Es gebe nach der öffentlichen Sitzung noch einen Tagesordnungspunkt, der neu hinzugekommen sei und den man zunächst ohne die Öffentlichkeit besprechen wolle. Es gehe um eine Angelegenheit, die von hoher Wichtigkeit für die Stadt Weinheim sei. Deren Sprecher Roland Kern reichte am Donnerstagvormittag die Erklärung nach.

Er leitete ein Schreiben des Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner weiter. Es handle sich um die Erklärung, die der Erste Bürgermeister am Mittwochabend vor dem Gemeinderat abgegeben hatte. Danach tritt Fetzner zum 1. August dieses Jahres zurück. In der Begründung für diesen Schritt fasst sich der 63-Jährige kurz. "Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich in Zukunft mehr Zeit haben möchte für private Pläne und Ideen, unter anderem auch für den Umwelt- und Naturschutz." Ein ausführliches Fazit über seine seit 2005 andauernde Tätigkeit als Erster Bürgermeister wolle er erst ziehen, wenn es tatsächlich ans Abschiednehmen gehe.

Stand heute schaue er gern und mit etwas Stolz zurück. Die Arbeit in der Verwaltung habe ihn erfüllt, die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, dem Kollegium, den Ortsvorstehern sowie den beiden OBs Heiner Bernhard (2002-2018) und Manuel Just (ab Mai 2019) sei konstruktiv gewesen. Bis August werde er sich weiter mit vollem Engagement und Herzblut für die Stadt einsetzen.

Obwohl Fetzner kommende Woche 64 Jahre alt wird, kommt der Rücktritt überraschend. Erst im Herbst 2021 war Fetzner zu einer dritten Amtszeit angetreten. Der Gemeinderat hatte ihn mit einem Ergebnis von 28 Ja- zu fünf Nein-Stimmen wiedergewählt. Fetzner kündigte damals an, nach der Hälfte der achtjährigen Amtszeit entscheiden zu wollen, ob er bis 2029 durchhält oder in den Ruhestand geht. Aber selbst mit einer "halben" Amtszeit hätte er noch bis 2025 weiterarbeiten müssen.

Gründe für diesen Sinneswandel nannte er in seiner schriftlichen Erklärung nicht. In ersten Meldungen wird aber bereits darüber spekuliert, ob der Rücktritt etwas mit den Auseinandersetzungen um das Gebiet Hintere Mult zu tun haben könnte. Fetzner hatte sich im November öffentlich für einen Kompromiss eingesetzt, der nur eine Teil-Versiegelung des bisher landwirtschaftlich genutzten Geländes für Gewerbetreibende vorsah. Dies lehnten Oberbürgermeister Manuel Just und auch Sven-Patrick Marx, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, ab. Die Meinungsverschiedenheit innerhalb der Verwaltung wurde sogar auf offener ...