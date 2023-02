Region Wiesloch. (kbw) Nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar mit mehreren tausend Toten an der türkisch-syrischen Grenze sind in der Region Wiesloch mehrere Spendenaktionen gestartet. Organisationen und Privatpersonen sammeln Sachgüter oder Geldbeträge, um den Menschen in den betroffenen Regionen schnell Hilfe zukommen zu lassen.

Noch bis zum Freitag um etwa 13 Uhr läuft eine gemeinsame Sammelaktion von Sehnaz Yildirim und Cem Özdemir in Walldorf. Zu den jeweiligen Öffnungszeiten können im Friseursalon "Hair 2 Hair", Schwetzinger Straße 21, oder im Physio-City, Jakob-Astor-Straße 7, abgegeben werden. "Konserven und medizinische Güter wie Material werden gebraucht, außerdem Kleidung und alles was warm hält", zählt Özdemir auf. Zuletzt herrschten in der Erdbeben-Region eisige Temperaturen.

Am Freitag soll die Sammlung aus Walldorf auf den Weg in Richtung Türkei geschickt werden. Soweit die beiden Organisatoren wissen, ist niemand aus ihrem direkten Bekanntenkreis unter den Opfern des Erdbebens. Yildirim kennt allerdings jemanden, der zwei Neffen bei der Katastrophe verloren hat.

Eine weitere Sammelaktion lief gestern außerdem an den Auwiesen in Wiesloch, die Baufirma Bulliqi mit Sitz in Dielheim hatte dafür einen Sammelplatz zur Verfügung gestellt. Sachspenden für die Menschen im Katastrophengebiet sammelt außerdem die Alevitische Gemeinde in Wiesloch. Die Güter dort können am Mittwoch ab 12 Uhr in der Baiertaler Straße 96 abgegeben werden, am Vereinssitz der Gemeinde.

Der Dachverband der Alevitischen Gemeinden in Deutschland sammelt zudem Geldspenden für die betroffene Region, diese können an ein Spendenkonto überwiesen werden. Weitere Informationen zu dieser Aktion gibt es unter www.alevi.com im Internet.

Die islamischen Gemeinden in Wiesloch und Walldorf sammeln ausschließlich Geldspenden. "Wir halten das für zielführender als Sachspenden", sagt Ekrem Tuncay von der Ditib-Gemeinde in Wiesloch. Die vor Ort tätigen Hilfsorganisationen könnten mithilfe des Erlöses die benötigten Güter selbst kaufen.

Die Spenden können auf ein Bankkonto der Wieslocher Ditib-Gemeinde überwiesen werden. Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG) in Walldorf ruft unter anderem zu Spenden an die Hilfsorganisation Hasene International auf. Beim Freitagsgebet soll auch eine große Spendenaktion stattfinden. Diesen Weg wählt auch die Walldorfer Ditib-Gemeinde.