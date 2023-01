Eppelheim. (agdo) Dieses Jahr gab es eindeutig mehr Silvesterböllerabfall als sonst. Das liegt wohl daran, dass es vergangenes Jahr nicht erlaubt war an öffentlichen Plätzen Feuerwerk zu zünden – und auch das Jahr davor hatte es Corona-Einschränkungen gegeben. Das sagte Naweel Shad, Imam der Eppelheimer Religionsgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Während wohl fast alle Eppelheimer in der Frühe des Neujahrstags noch im Reich der Träume weilten, waren die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat bereits um acht Uhr auf den Beinen. Sie waren unterwegs bei ihrer traditionellen Neujahrsputzaktion rund um den Wasserturm und in der Hauptstraße.

Diese Straßenreinigungen nehme Ahmadiyya Muslim Jamaat schon sehr lange bundesweit vor, erzählte Naweel Shad. Denn Silvester feiern die Muslime der religiösen Gemeinschaft nicht in dem Maße. Dafür gab es um 6.15 Uhr in den Gebetsräumen in Eppelheim ein Morgengebet und danach ein gemeinsames Frühstück. Rund 130 Muslime waren da, zur Putzaktion brachen etwa 80 jüngere Mitglieder auf; Frauen und ältere Menschen sollten bei dieser Aktion nicht belastet werden. Es wurden mehrere Gruppen gebildet, die in Rohrbach, Hockenheim, Oftersheim und Eppelheim die Abfälle der Silvesternacht aufräumten. Die Stadt Eppelheim hatte Müllsäcke und Greifzangen zur Verfügung gestellt. Die vollen Müllsäcke wurden in Eppelheim vom Bauhof anschließend eingesammelt.

Schon der erste Blick beim Gang oder bei der Fahrt zum 6.15 Uhr-Gebet zeigte trotz Dunkelheit, dass viele Feuerwerksreste zu beseitigen sein würden. Teilweise mit Warnwesten der kleinen muslimischen Gemeinde ausgestattet, ging es los. Man hob mit der Greifzange die Überbleibsel von Böllern, Raketen und Wunderkerzen auf und packte den Abfall in die Säcke. Gefunden wurden auch zerbrochene Flaschen. Bei der Gelegenheit wurde auch der sonst alltägliche Müll wie Zigarettenkippen oder Taschentücher entfernt. Entlang der Hauptstraße an der evangelischen Kirche meinte es wohl jemand "gut" und hatte die abgeschossenen Silvesterkracher selbst in den Originalverpackungen gesammelt, anstatt sie verstreut auf der Straße liegen zu lassen. Die fein säuberlich verpackten Tüten lagen allerdings in einer Ecke im Grünen und nicht im Mülleimer. Aber immerhin war das besser als den abgeschossenen Müll einfach liegen zu lassen.

Die vergangenen zwei Jahre hatte auch die "Putzete" wegen Corona nicht durchgeführt werden können. Damals hatten die Gemeindemitglieder am Neujahrstag jeder bei sich zu Hause einen Neujahrsputz gemacht, um das Gefühl von Sauberkeit zu haben und um die Traditionsaktion symbolisch fortzusetzen.