Eppelheim/Heidelberg. (bmi/jola) Die Beweisaufnahme ist fast abgeschlossen, der Widerspruch in den Aussagen zwischen Opfer und Täter hat weiter Bestand: So lässt sich der zweite Prozesstag am Heidelberger Landgericht zu einem Fall der laut Anklage besonders schweren räuberischen Erpressung zusammenfassen. Wie berichtet sollen zwei Männer einen Mitte-30-jährigen Eppelheimer am 8. Dezember vergangenen Jahres in seiner Wohnung überfallen, mit einem Messer bedroht und mit einem Teleskop-Schlagstock geschlagen haben. Der 23-jährige Angeklagte hatte beim Prozessauftakt in der vergangenen Woche zu den Vorwürfen geschwiegen, der 33-jährige Mitangeklagte dagegen eine ganz andere Geschichte erzählt. Am zweiten Verhandlungstag standen am Montag nun weitere Straftaten im Fokus, für die sich der ältere Angeklagte verantworten muss.

So soll der 33-Jährige im September einen Taxifahrer in Heidelberg mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt haben – was er bestreitet. Jedoch sind auf dem 50-Euro-Schein sowie auf weiteren gefälschten Banknoten seine Fingerabdrücke gefunden worden, wie Gerichtssprecher Sebastian Untersteller auf Nachfrage erklärte. So werde gegen den Tatverdächtigen in weiteren Fällen wegen des "In-den-Verkehr-Bringens von Falschgeld" ermittelt. Auch soll er im März und April dreimal versucht haben, auf einem Gelände einer Heidelberger Firma Kupferstangen zu stehlen, was er zugibt.

Die Haupttat bestreitet er jedoch: Dass er den Eppelheimer mit einem 23-Jährigen in seiner Wohnung aufgesucht habe, um von diesem Geld und Drogen zu erpressen. Der ältere Angeklagte soll das Opfer in den Schwitzkasten genommen, ihm ein Messer an den Hals gehalten und gedroht haben, einen Finger abzuschneiden. Nachdem der Eppelheimer beteuerte, weder Geld noch Drogen zu haben, sollen sie diesen leicht verletzt verlassen haben. Der 33-Jährige gibt hingegen an, dass er den Geschädigten wegen schlechter Erfahrungen seiner Freunde mit dessen Drogen zur Rede habe stellen wollen. An der Wohnungstür habe der Eppelheimer ihn und den 23-jährigen Mitangeklagten plötzlich mit einem Messer angegriffen. Am Donnerstag werden neben der Aussage eines letzten Zeugen und einer Sachverständigen die Plädoyers und das Urteil in dem Fall erwartet.