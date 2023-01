Nie in den Hausmüll:

Nie in den Hausmüll: Akkus und E-Bike richtig entsorgen

Kellerbrand in Rauenberg:

Kellerbrand in Rauenberg: Explosion eines E-Scooter-Akkus löst Feuer aus

Wenn ein großer Lithium-Ionen-Akku brenne, etwa in einem E-Bike, sollte sofort die Feuerwehr gerufen werden. "Bei einem solchen Brand können giftige Gase austreten", warnt der Verband. Je mehr Lithium-Ionen-Akkus im Einsatz sind, desto größer wird die Brandgefahr.

Die Bauweise von Lithium-Ionen-Akkus macht die Stromlieferanten zwar kompakt, birgt aber auch Gefahren. "Bei einer Überladung, Beschädigung oder Überhitzung kann es zu einer unkontrollierten Freisetzung der gespeicherten Energie kommen", heißt es vom GDV. Der Fachbegriff dafür ist "thermisches Durchgehen". Kommt es dazu, erhitzen sich die Lithium-Ionen-Zellen im Akkublock. "Dabei kann eine Zelle mehrere Hundert Grad Celsius erreichen und wiederum andere Zellen anheizen – es kommt zur Kettenreaktion, der Akku explodiert", so der GDV.

Rauenberg. Warum explodiert ein Akku und wie kann man eine solche Explosion verhindern? Nach dem Kellerbrand in Rauenberg, der durch die Explosion eines Akkus von einem Elektro-Roller entstand , wandten sich mehrere Leser mit diesen Fragen an die Redaktion. Oft nutzen sie selbst akkubetriebene Fortbewegungsmittel und interessieren sich dafür, was man beim Betrieb beachten muss. Die RNZ hat beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nachgefragt.

Von Timo Teufert

Rauenberg. Warum explodiert ein Akku und wie kann man eine solche Explosion verhindern? Nach dem Kellerbrand in Rauenberg, der durch die Explosion eines Akkus von einem Elektro-Roller entstand, wandten sich mehrere Leser mit diesen Fragen an die Redaktion. Oft nutzen sie selbst akkubetriebene Fortbewegungsmittel und interessieren sich dafür, was man beim Betrieb beachten muss. Die RNZ hat beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nachgefragt.

Die Bauweise von Lithium-Ionen-Akkus macht die Stromlieferanten zwar kompakt, birgt aber auch Gefahren. "Bei einer Überladung, Beschädigung oder Überhitzung kann es zu einer unkontrollierten Freisetzung der gespeicherten Energie kommen", heißt es vom GDV. Der Fachbegriff dafür ist "thermisches Durchgehen". Kommt es dazu, erhitzen sich die Lithium-Ionen-Zellen im Akkublock. "Dabei kann eine Zelle mehrere Hundert Grad Celsius erreichen und wiederum andere Zellen anheizen – es kommt zur Kettenreaktion, der Akku explodiert", so der GDV.

Wenn ein großer Lithium-Ionen-Akku brenne, etwa in einem E-Bike, sollte sofort die Feuerwehr gerufen werden. "Bei einem solchen Brand können giftige Gase austreten", warnt der Verband. Je mehr Lithium-Ionen-Akkus im Einsatz sind, desto größer wird die Brandgefahr.

Die Gründe, warum die Akkus sich entzünden, sind ganz unterschiedlich:

> Defekte Akkus: Die Brandgefahr steigt, wenn ein Lithium-Ionen-Akku beschädigt wird. Deshalb sollte man darauf achten, ob ein Gerät wie ein Smartphone nach einem Sturz eine Delle hat oder sich die Batterie aufbläht. "Auch ein schneller Temperaturanstieg des Gerätes beim Laden oder ein plötzlich leer werdender Akku sind Anzeichen für eine Beschädigung", heißt es von den Versicherern. Defekte Akkus müssen ausgetauscht und dürfen auf keinen Fall weiterverwendet werden. "Von verformten, schon ausgasenden und rauchenden Lithium-Batterien geht eine akute Brandgefahr aus."

> Hitze und Kälte: Eine weitere Brandursache können thermische Belastungen sein, etwa wenn der Akku bei zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen gelagert oder geladen wird. Dabei verträgt jeder Akkutyp bei der Lagerung eine andere Temperatur. "So empfiehlt Apple beispielsweise für seine I-Phones eine Umgebungstemperatur zwischen null und 35 Grad. Die Lagertemperatur soll zwischen 20 und 45 Grad liegen", so der GDV.

> Tiefenentladung: Eine weitere Ursache für Brände stellt die sogenannte Tiefenentladung dar. Darunter versteht man die vollständige Entladung der Batterie. Durch eine solche Entladung kann es zu Zellschäden kommen und damit auch zur Selbstentzündung. Zu einer kompletten Entladung der Batterie kommt es, wenn man Geräte weiter benutzt, obwohl der Akku bereits am Minimum ist. In vielen Geräten ist allerdings die Elektronik so programmiert, dass eine Tiefenentladung nicht möglich ist.

> Wie löscht man einen Akkubrand? "Grundsätzlich sollte ein Akkubrand nicht selbst gelöscht werden, da giftige Gase austreten können und eine Verpuffung möglich ist. Betroffene sollten schnellstmöglich die Feuerwehr rufen", heißt es von den Versicherern. Es könne extrem dichter, besonders gesundheitsschädlicher Rauch entstehen, so der GDV.

Außerdem gibt der Verband wichtige Tipps für Verbraucher im Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus: "Egal ob Tablet oder E-Bike – zum Aufladen sollte ausschließlich das originale Ladegerät und -kabel verwendet werden. Wird das Gerät beim Laden heiß, oder wird die Batterie nicht mehr aufgeladen, ist das ein Zeichen für einen Defekt. Der Akku muss getauscht werden", so der GDV. Beschädigte Akkus dürfen nur von einem autorisierten Händler repariert werden: "Setzt man andere Zellen in den Akku ein, ist dieser nicht mehr sicherheitsgeprüft und damit besteht eine erhöhte Gefahr der Selbstentzündung." Die Akkus sollten zudem entsprechend der Bedienungsanleitung aufgeladen werden, bevor man Geräte über längere Zeit einlagert.