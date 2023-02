Von Christoph Moll

Region Heidelberg. In den 17 Städten und Gemeinden des Heidelberger Umlands leben immer mehr Menschen. Dies geht aus aktuellen Zahlen der Statistischen Landesämter von Baden-Württemberg und Hessen hervor. Lebten am 30. Juni 2021 noch 134.318 Menschen in den Orten der Region, so waren es ein Jahr später 135.458 – ein Plus von 1140 Menschen beziehungsweise