Edingen-Neckarhausen. (joho) Vollstes Vertrauen sprachen die 32 Mitglieder der Sängereinheit 1867 Edingen am Samstag ihrer Vorsitzenden Erika Keller und Schriftführerin Marie-Theres Fraas aus. Sie wurden bei den Neuwahlen jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Das wichtigste Thema der Jahreshauptversammlung kam aber erst ganz zum Schluss, als Keller mit der Neuvermietung des Vereinsheimes "Friedrichshof" eines der aktuell drängendsten Probleme des Vereins ansprach. Die bisherige Wirtsfamilie Müller hat nach zwei Jahrzehnten sowohl Gaststätte, Betriebsräume als auch Wohnung zum 31. Dezember 2023 gekündigt. Zum Fortbestehen des Vereins und, zum Erfüllen bestehender Verpflichtungen brauche man umgehend einen neuen Betreiber der Gaststätte, so die Vorsitzende. Beginnen könne das neue Mietverhältnis am 1. Januar 2024.

Weiterhin leide der Verein unter dem Mangel an neuen Mitgliedern, so Keller. Hier seien neue Ideen gefragt. Man setze aber weiterhin auch auf die Präsenz in der Gemeinde und bei befreundeten Vereinen. So sind für das laufende Vereinsjahr unter anderem wieder ein offenes Singen auf der Treppe hinter dem Rathaus (2. April, 4. Juni), die Teilnahme am Festumzug "1250 Jahre Neckarhausen" am 23. April sowie Freundschaftssingen in Sulzbach, Schriesheim und Hemsbach geplant.

Zunächst aber eröffnete die Vorsitzende die Jahreshauptversammlung in der Vereinsgaststätte "Friedrichshof" mit einem Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Nach den Lockerungen der Corona-Auflage sei das Sängerjahr 2022 Ende April mit der ersten Singstunde gestartet.

Da der Männerchor auf neun aktive Sänger geschrumpft war, habe man beschlossen, die Singstunden in einen gemischten und einen Frauenchor zu splitten. Insgesamt, so Keller, habe man im vergangenen Jahr 26 Singstunden veranstaltet. Am 28. Mai seien dann in der Hauptversammlung verdiente Mitglieder geehrt worden.

Die gesanglichen Höhepunkte des Vereinsjahres seien das Singen auf der Treppe hinter dem Rathaus Ende Juli und der Auftritt anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Landes Baden-Württemberg in der Eduard-Schläfer-Halle im September gewesen. In das aktuelle Vereinsjahr sei man dann mit dem Auftritt bei der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Florian König am 12. Januar gestartet.

In ihrem Kassenbericht konnte Gertrud Häfner einen positiven Jahresabschluss und einen gut gepolsterten Kapitalstock verkünden. Revisor Alfred Storch bescheinigte der Schatzmeisterin eine ordnungsgemäße Kassenführung, was zur jeweils einstimmigen Entlastung von Kassiererin und Vorstand führte.

Es folgten die eingangs erwähnten Vorstandswahlen, bei denen auch eine rund zwanzigköpfige Schar an Beisitzern, Chorsprechern und -sprecherinnen sowie Notenwartinnen und -warten in ihren Ämtern bestätigt wurden.