Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Haushaltslage ist schwierig und der Sanierungsstau in Edingen-Neckarhausen nicht unerheblich. Aus der Flickschusterei vergangener Jahre sind teils ernsthafte Probleme erwachsen, die noch manch schwierige Entscheidung nach sich ziehen werden. So ist der Hubboden im Kleinhallenbad als Lehrschwimmbecken in Edingen so defekt, dass er sich nicht mehr reparieren lässt. Die Sanierung der Eduard-Schläfer-Halle hat die Kommune auf dem Schirm, doch auch sie wurde immer wieder geschoben. Ebenso die Sanierung der beiden Dächer auf den Friedhofskapellen. 2022 hat der Gemeinderat – im Prinzip zwei Jahrzehnte zu spät – ihre Reparatur zwar beschlossen, begonnen hat sie aber noch nicht.

Zu den Problemfällen, wobei die Teilsanierung der Edinger Pestalozzi-Schule ja seit Jahresmitte 2022 läuft, gesellt sich nun auch noch das Rathaus in Edingen. Auf Anfrage bestätigt Bauamtsleiter Dominik Eberle, dass es durchs Dach tropft. "Es betrifft den gesamten First", teilte er mit. Grund dafür sind die Edelstahlschienen zwischen den Glaselementen des Rathausdachs. Durch Wettereinflüsse haben sie sich verschoben oder ihr Material hat sich abgebaut. "Das sind keine genormten Fenster, sondern Individualanfertigungen", so der Bauamtsleiter weiter.

Die Sanierung und Erweiterung des früheren Rathauses ist 20 Jahre her – und bevor der Bürgersaal überhaupt erst entstand, gab es lange und kontroverse Diskussionen um den Raum. Eberle meint, es habe bereits in der Gemeinderatssitzung im Herbst getropft, worauf sich die Frage stellte, ob man die Dachflächenfenster nicht 2024/25 durch standardisierte Bauteile ersetzen sollte. "Wir finden aber keine Firma, die das machen will." Selbst die Ursprungsfirma habe daran kein Interesse. Und zur Wartung war sie nicht verpflichtet.

"Es ist deprimierend", meint Eberle und schließt in seinen Frust fehlende Angebote und generell die schwierige Materialbeschaffung mit ein. Auf jeden Fall müsse das Dach verstärkt und müssten die Fenster standardisiert werden. Wann und wie, das sei noch offen. Auch wegen der Kosten. "Da wir keine Angebote haben, können wir nur grob schätzen", sagt Eberle und nennt eine Zahl zwischen einer Viertel- und einer halben Million Euro.

Anfang Januar sei im Rathaus die Heizung defekt gewesen. "Der Kessel war gerissen und wurde wieder geschweißt", berichtet der Bauamtsleiter. Die Mucken im Verwaltungssitz verwunderten nicht:"Das Rathaus ist ein öffentliches Gebäude mit einer intensiven Nutzung und Abnutzung."

Die Erneuerung der kompletten Heizungsanlage sei nach 20 Jahren durchaus Standard – und käme auf 60.000 Euro. Eventuell ließe sie sich auch ins Energie-Contracting übernehmen, mit dessen vertraglicher Neuausrichtung sich die Gemeinde befasst. Und da gebe es Überlegungen, wie sich das Contracting verbessern lasse – "auch hinsichtlich unserer Klimaziele", sagt Eberle.