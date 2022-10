EILMELDUNG 11:12 Uhr

Friedensnobelpreis an Menschenrechtler aus Belarus, Russland, Ukraine

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki und zwei Menschenrechtsorganisationen, Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.