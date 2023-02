Freizeitbad Neckarhausen am Dienstag wieder offen

Dabei hat die Kommune in den vergangenen zwei Jahren bereits an einigen Stellschrauben im Rahmen derjenigen 16 Prozent des Haushalts gedreht, auf die sie überhaupt Einfluss nehmen kann: Die Grundsteuer B wurde erhöht, ebenso Mieten, Gebühren, die Eintrittsgelder fürs Freizeitbad und Fährentgelte. Im Vergleich zu dem, was die Gemeinde sonst ausgibt, teils pflichtgemäß ausgeben muss, sind das kleine Beträge.

Auch der Finanzhaushalt ist gebeutelt. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen bei 35,88 Millionen, die Ausgaben bei 35,50 Millionen. Aber: Geplante Investitionen und selbst die Rückzahlung bestehender Kredite können nur über einen weiteren Kredit in Höhe von drei Millionen sowie einen Griff in die Rücklagen in Höhe von 2,3 Millionen funktionieren.

Und das ist da: Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 36,27 Millionen Euro vor. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich aber auf 38,1 Millionen. Im Ergebnis würde der Haushalt mit einem Minus von 1,83 Millionen Euro schließen; abgefedert durch Grundstücksverkäufe steht am Ende ein Minus von knapp 400.000 Euro. Grundstücksverkäufe sind indes endlich.

Edingen-Neckarhausen. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wird der Haushalt der Doppelgemeinde präsentiert. Der Leiter der Kämmerei, Claus Göhrig, und sein Stellvertreter Benjamin Gerhold bereiteten die Zahlen zur Präsentation vor. Eigentlich sollte mithilfe des doppischen Haushaltssystems eine Kommune nur das verbrauchen, was sie selbst erwirtschaften kann. Doch wenn sich Land und Bund nicht bewegen, sei es unmöglich, das strukturelle Defizit des Haushalts auszugleichen, so Gerhold.

Von Nicoline Pilz

Allein bei den Grundschulen stehen Erträgen von 390.575 Euro Ausgaben von 2,85 Millionen Euro gegenüber. Bei den Kindergärten ist es ein Defizit von 4,38 Millionen, das jährlich größer wird. Hier müssen die Kommunen rechtliche Vorgaben des Landes erfüllen, das sich selbst aber mit auskömmlichen Zuweisungen zurückhält.

Das gilt auch für die Unterbringung von Flüchtlingen. Zwischen 100 und 150 Personen werden dieses Jahr noch erwartet. "Wir müssen hier Unterbringungsmöglichkeiten schaffen und sind dabei, Standorte auszuloten", sagt Bürgermeister Florian König.

Defizite fahren auch das Freizeitbad mit 935.306 Euro, die Sporthallen mit 402.801 Euro, Grünanlagen und Spielplätze mit 1,24 Millionen sowie der öffentliche Nahverkehr mit 854.280 Euro ein. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die Fortführung der Teilsanierung der Pestalozzi-Schule in Edingen (Gesamtkosten: 6,13 Millionen Euro), der Neubau der Hebewerke I und X mit Gesamtkosten von 5,5 Millionen (Ansatz 2023: 2,72 Millionen), der Neubau des Hauptkanals im neuen Gewerbegebiet "Die Milben" in Höhe von 750.000 Euro (Ansatz 2023: 500.000) sowie die Neugestaltung des Spielplatzes im Gemeindepark in Höhe von 550.000 Euro (Ansatz 2023: 410.000) Euro.

Für das geplante Hilfeleistungszentrum ist eine Planungsrate von 100.000 Euro vorgesehen. Die Verschuldung der Kommune wird Ende 2023 wohl auf 12,6 Millionen Euro gestiegen sein. Auf diesem Niveau lag sie zuletzt 2019.

Haushalt wird präsentiert

Zum ersten Mal seit 2017 wurde der kommunale Haushalt im Januar nicht öffentlich vorberaten. Das hatte Gründe: Es sind Personalfragen enthalten, von denen verschiedene Stellen des Etats betroffen sind. Diese herauszunehmen, wäre schwierig geworden, wie Stabstellenleiterin Thea-Patricia Crebert kürzlich gegenüber der RNZ erklärte.

Nicht zuletzt war die Zeit zwischen dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Florian König am 1. Januar und der Haushaltsberatung denkbar knapp. "Wir wollen diesmal mit einer Präsentation die Schwerpunkte des Haushaltsplans verständlich und transparent aufzeigen", betont König im Pressegespräch.

Der 2023er-Haushalt sei bereits in großen Teilen aufgestellt gewesen, als er sein Amt antrat. "Es war mir kaum möglich, eigene Akzente zu setzen", sagt er weiter. Für die gute Vorarbeit danke er der Kämmerei und dem Team von Amtsleiter Claus Göhrig und dessen Stellvertreter Benjamin Gerhold sehr herzlich.

"Wir wollen die Bürger mitnehmen, aber anders als zuvor nicht mehr einzelne Seiten durchblättern. Das war zeitintensiv und nicht effizient", sagt der Bürgermeister. Göhrig und Gerhold sind derselben Ansicht. "Wenn man die Eckpunkte visualisiert und vergleichbar macht, ist der Haushalt auch für die Bürger leichter zu verstehen", findet Göhrig.

Beim Gespräch klingt auch durch, dass man bei den Bürgern Verständnis wecken will für möglicherweise harte Einschnitte in lieb gewonnene Zustände. "Wir haben ein hohes Niveau über die Standards hinaus", sagt Florian König. Die Verwaltung werde dennoch Einsparvorschläge machen – ein "weiter so" werde es nicht geben.

Die Situation für die Gemeinde sei schwierig und das Strukturproblem zu lösen, brauche Zeit. "Es geht nicht, dass der Haushalt ständig ein ordentliches Minus aufweist", sagt Göhrig. Und fügt an: "Wir müssen Freiwilliges hinterfragen, auch wenn die Bürger das nicht gut finden. Wir versuchen aber, Transparenz in Entscheidungen reinzubringen."

Info: Öffentliche Gemeinderatssitzung mit Haushaltspräsentation und -verabschiedung am Mittwoch, 15. Februar um 18 Uhr im Rathaus Edingen.