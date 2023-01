Zugleich gab die Versammlung einen Vorgeschmack auf eine Zäsur: Stephan Zimmer kündigte für 2024 seinen Rückzug und auch den des zweiten Stellvertreters, Michael Berger, an. "Es ist unser Auftrag, als Mannschaft eine Lösung zu finden – ein Trio, das sich ergänzt und versteht", sagte Sandro Emde, der gemeinsam mit Hannes Steffen Henn und Tobias Jung den Nachfolgeprozess erläuterte. Alle drei gaben zu, dass die "Aussichten nicht rosig" seien, weil Bewerber nicht gerade Schlange stünden. Zudem sei das Amt nicht "anspruchslos". Wie fordernd es ist, davon bekam Tobias Jung einen Einblick, als er nach einem Unfall von Marcus Heinze dessen Aufgaben übernahm, wofür Heinze sich herzlich bedankte. "Wir haben zwölf Monate Zeit, in die richtige Richtung zu gehen", so Henn. Nähere Details werde man folgen lassen, sagte Jung. Zuvor hatte Zimmer, der 2024 dann 27 Jahre im Amt gewesen sein wird, an Mannschaft, Verwaltung und Gemeinderat appelliert, Erwartungshaltungen einzugrenzen. "Es gibt eine Grenze des Leistbaren", betonte er – und schloss damit Aktive und Mandatsträger ein. Ausdrücklich betonte er, dass die finanzielle Situation der Gemeinde schwierig sei. Nun komme auch noch die defekte Lüftungsanlage im Freizeitbad ...

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war eine bemerkenswerte Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. Nicht nur, dass sie nach zwei Jahren coronabedingter Pause nun wieder in Präsenz im schier aus den Nähten platzenden Feuerwehrgerätehaus Edingen stattfand; Kommandant Stephan Zimmer überreichte Bürgermeister Florian König auch seine Uniform als oberstem Feuerwehrmann und einen Meldeempfänger, kurz "Pieper" genannt. Den müsse er sich erklären lassen, sagte König, leise zweifelnd, ob er sich mit dem Gerät anfreunden werde. Als nützlich empfand er die bereits bei der Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr empfangene Wollmütze, mit der er bei der Bürgermeistertagung in Radolfzell Eindruck machen konnte.

Zugleich gab die Versammlung einen Vorgeschmack auf eine Zäsur: Stephan Zimmer kündigte für 2024 seinen Rückzug und auch den des zweiten Stellvertreters, Michael Berger, an. "Es ist unser Auftrag, als Mannschaft eine Lösung zu finden – ein Trio, das sich ergänzt und versteht", sagte Sandro Emde, der gemeinsam mit Hannes Steffen Henn und Tobias Jung den Nachfolgeprozess erläuterte. Alle drei gaben zu, dass die "Aussichten nicht rosig" seien, weil Bewerber nicht gerade Schlange stünden. Zudem sei das Amt nicht "anspruchslos". Wie fordernd es ist, davon bekam Tobias Jung einen Einblick, als er nach einem Unfall von Marcus Heinze dessen Aufgaben übernahm, wofür Heinze sich herzlich bedankte. "Wir haben zwölf Monate Zeit, in die richtige Richtung zu gehen", so Henn. Nähere Details werde man folgen lassen, sagte Jung. Zuvor hatte Zimmer, der 2024 dann 27 Jahre im Amt gewesen sein wird, an Mannschaft, Verwaltung und Gemeinderat appelliert, Erwartungshaltungen einzugrenzen. "Es gibt eine Grenze des Leistbaren", betonte er – und schloss damit Aktive und Mandatsträger ein. Ausdrücklich betonte er, dass die finanzielle Situation der Gemeinde schwierig sei. Nun komme auch noch die defekte Lüftungsanlage im Freizeitbad hinzu. Auch aus diesem Grund habe man beschlossen, als Ersatz des Luftkissenbootes, das nach einer zum Glück noch glimpflich verlaufenden Übungsfahrt ein Totalschaden ist, nun ein gebrauchtes, aber gutes Boot zu nutzen.

Ilvesheim bekomme ein neues Feuerwehrboot, doch dauere der Austausch noch zwei Jahre. In der Zwischenzeit müsse man sich mit der Interimslösung behelfen. Dass Edingen-Neckarhausen ein neues Feuerwehrboot brauche, stehe außer Frage. "Das ist mit dem Gemeinderat so abgestimmt", bestätigte der Bürgermeister, der sich für knapp 2000 Stunden Arbeitsaufwand in 2022 bedankte. Die Feuerwehr sei ein wichtiger Teil der Gemeinde, doch vielleicht käme die Wertschätzung nicht immer so bei ihr an. Doch: "Daran können wir arbeiten." Julian Di Giangiacomo berichtete über die Arbeit der Jugendfeuerwehr, derzeit 27 Jungs und zwei Mädchen. 175 Arbeitsstunden und 50 Übungen fielen 2022 an. Dazu kamen Einsätze beim Sommertags- und den Martinsumzügen. Ziel sei nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch die Stärkung des Miteinanders. Den Kassenbericht legte Sascha Heid vor, dann standen Beförderungen an. Den Einsatzbericht – 120 Alarmierungen mussten 2022 abgearbeitet werden – teilten sich Heinze und Zimmer auf. Über die Einsatzstatistik berichtet die RNZ noch gesondert.

> Beförderungen: Shani Gabriel und Sarah-Isabelle Lapinski zu Feuerwehrfrauen. David Baumann, Janina Behrens, Andreas Franken, Alexandra Herzog, Patrick Müller, Franziska Renner und Niklas Zieher zu Oberfeuerwehrmännern und -frauen. Jeremy Eckstein, Hannes Steffen Henn, Jan Rosanowitsch, Jens Rösch und Stefan Paul zu Oberlöschmeistern. Sascha Hirsch zum Brandmeister. Timo Walter, Christian Monsler und Marcus Heinze zu Oberbrandmeistern.

> Die Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr erhielten für 2020: Tim Bauer, Linus Lauble, Constantin Schwarz, Florian Lauffer und Dennis Frank.

> Für 2022: Shani Gabriel.