Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Eigentlich ist es eine Meldung, die dem Sommer vorbehalten ist, doch der Klimawandel hält sich nicht an Jahreszeiten: Es regnet zu wenig und es ist zu trocken. Das führt Land auf, Land ab zu niedrigen Pegelständen in Flüssen und Seen. Das kann auch für den Betrieb auf dem Neckar zum Nachteil werden, beispielsweise für die Fähre