Edingen-Neckarhausen. (joho) Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass es wieder eine Adventsfeier für Senioren in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen gab. "Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben", begrüßte die Schulleiterin der Graf-von-Oberndorff-Schule (GvO), Angelika Engelhardt, die Gäste. Mit dem Nachmittag werde eine lieb gewonnene Tradition fortgesetzt, die gerade nach einer langen Zeit des Wartens mit zahlreichen Entbehrungen für Erwachsene und Kinder ein Akt der Begegnung sei. Dabei wohne dem Warten auf einen Geburtstag, ein Fest oder auf Weihnachten auch ein Zauber inne.

Auf das anstehende Fest stimmte das erste gemeinsam gesungene Lied "Leise rieselt der Schnee" ein, bevor die Kinder die Bühne übernahmen. Zunächst bezauberten die zweiten Klassen der Schule unter der Leitung von Simone Laschewksi mit dem märchenhaften Musical "Sterntaler" (nicht nur) die Senioren. Kirsten Badelita soufflierte den Kindern dabei am Bühnenrand.

Nach dem verdienten Applaus für die Kleinen eroberten die Schüler der Pestalozzischule die Bretter, die die Welt bedeuten. Unter der Leitung von Ina Betz entfaltete der junge Chor einen musikalischen Reigen vom Weihnachtsrap bis zum durchaus anspruchsvollen "Singen wir im Schein der Kerzen". Dabei gingen die Kinder musikalisch auch der Frage auf den Grund, was der Weihnachtsmann eigentlich am 7. Dezember so treibt.

Wenige Tage vor seinem Amtsantritt am 1. Januar 2023 richtete nun der designierte Bürgermeister Florian König – noch in seiner Eigenschaft als zweiter Bürgermeister-Stellvertreter – einige Worte an die Gäste. Er erinnerte zunächst an Belastungen durch die Pandemie, Herausforderungen durch die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine. Er stellte die Frage, ob angesichts dessen eine Adventsfeier angemessen sei. König fand ja, denn es habe auch viel Schönes in der Gemeinde gegeben.

Dies ließ er in einem kurzen Jahresrückblick Revue passieren und erinnerte etwa an zahlreiche Spenden, Vereins- und Partnerschaftsjubiläen und Traditionsveranstaltungen, wie Kerwen und Martinszüge. Außerdem habe es 2022 insgesamt 130 Trauungen in der Gemeinde gegeben, freute sich der Rathauschef in spe. Nach einer kurzen Pause zeigten verschiedene Schüler der Jugendmusikschule an Klarinette (Susanna Paul, Kaja Dürrwang, Luca Bastian) und Gitarre (Thien-An Weinacker, Levke Bruder, Selim Senol) ihr Können, bevor das gesamte Ensemble unter der Leitung von Philippe Wolter mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen einlud.

Engelhardt und König dankten allen Mitwirkenden und den Mitarbeitern der Gemeinde für ihre Unterstützung. Zum Abschied gab es für jedes Kind noch ein kleines Weihnachtsgeschenk.