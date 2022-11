Eberbach. (pol/mare/dpa) Der Neckar ist wieder frei: Nach 18 Stunden ist ein auf dem Neckar in Eberbach verkeiltes Frachtschiff wieder freigekommen. Ein in der Nähe liegendes Motorschiff habe die beim Anlegeversuch quer zum Fluss gedrückte "Lichtenstein" abgeschleppt und auf Kurs gebracht, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Neckar, Walter Braun. Am Dienstagmittag sei der Havarist mit Hilfe der "Pandora" an der angepeilten Anlegestelle angekommen. Etwa 20 bis 30 Schiffe waren durch die Havarie ausgebremst worden. Das 100 Meter lange Schiff und die dreiköpfige Besatzung seien auf den ersten Blick unversehrt, sagte Braun.

Das Schiff war mit 1800 Tonnen Salz aus Heilbronn nach Ludwigshafen unterwegs, als es am Montagabend an einer ehemaligen Kiesverladestelle anlegen sollte. Gegen 18 Uhr missglückte am Montagabend dem Schiffsführer eines 100 Meter langen Binnenschiffs nach Polizeiangaben das talwärtige Anlegemanöver an der ehemaligen Kiesverladestelle Eberbach. Dabei stellte sich das Schiff quer zum Fluss und steckte noch am Dienstagmorgen zwischen den beiden Ufern vor der Straßenbrücke Eberbach fest. Die Wassertiefe auf dem Neckar sei für Schiffe mit 2,8 Meter Tiefgang gering. Allerdings sei an der Unglücksstelle noch nie ein anderes Schiff havariert. Er selbst kenne aus langjähriger Erfahrung nur vier ähnliche Fälle.

Bis spät in die Nacht hinein wurde zunächst versucht, das Schiff mithilfe anderer Schiffe freizuschleppen. Dies misslang jedoch. Für die Bergungsversuche war die Straßenbrücke Eberbach kurzzeitig gesperrt.

Am Dienstagmorgen wurde die Bergung des Binnenschiffs fortgesetzt. Gegen 12 Uhr konnte es in einer konzertierten Aktion der involvierten Stellen und Behörden freigeschleppt werden. Das Schiff liegt nun gesichert längsseits am Eberbacher Ufer. Vorerst gilt für den Frachter ein Weiterfahrverbot.

Spezialisten prüften die genauen Schäden, um festzustellen, ob eine langsame Weiterfahrt zum Zielort Ludwigshafen möglich ist. Andernfalls müsste es entladen und dann vor Ort repariert oder in eine Werft geschleppt werden. Die Straßenbrücke Eberbach musste für den Bergungsversuch kurzzeitig gesperrt werden, ist aber seit 12 Uhr wieder frei befahrbar. Die Schifffahrt wird ebenfalls schnellstmöglich wieder freigegeben.

Die Schifffahrt war zwischen den Schleusen Rockenau und Hirschhorn für rund 18 Stunden eingestellt. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg führt die Unfallermittlungen. Vor Ort waren auch Feuerwehr, DLRG, das Wasser- und Schifffahrtsamt Neckar, ein Sachverständiger und Verantwortliche der Reederei.

Update: Dienstag, 22. November 2022, 10.52 Uhr