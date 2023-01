In diesem Jahr war die Laufstrecke gar um mehr als 50 Meter länger. Wie Jürgen Adolf informierte, sei sie seitens des Deutschen Leichtathletik Verbands nochmals genau vermessen worden, um so die zehn Kilometer genau festlegen zu können. "Damit sind alle Zeiten für jeden der Läuferinnen und Läufer bestlistenfähig."

Was Bürgermeister Glasbrenner 2022 geärgert hat

Dielheim: Was Bürgermeister Glasbrenner 2022 geärgert hat

Schon lange vor dem eigentlichen Startschuss hatten sich viele der Läuferinnen und Läufer eingefunden, um sich die Startnummern abzuholen. Wichtiger war jedoch das Aufwärmen. So konnte beobachtet werden, dass sich vor dem Rennen alle bei idealen Witterungsbedingungen mit Dehnübungen und "Einlaufen" auf den Wettbewerb vorbereiteten. Knapp über zehn Grad zeigte das Thermometer an, als es auf die Strecke ging. Der zuvor angekündigte Regen blieb aus und auch der zunächst unangenehme Wind flachte etwas ab.

"So schnell war der Dreikönigslauf bei den Männern noch nie, die ersten fünf Läufer blieben unter 34 Minuten", freute sich Jürgen Adolf, Abteilungsleiter Leichtathletik beim TV Dielheim. Bei ihm liefen die organisatorischen Fäden der sportiven Veranstaltung zusammen. Bei den Damen hatte Verena Bröstl von der TSG 78 Heidelberg die schnellsten Beine (40 Minuten und 39 Sekunden).

Dielheim. 270 Läuferinnen und Läufer machten sich am Freitag auf die Strecke von zehn Kilometern, stand doch die 49. Auflage des vom TV Dielheim organisierten Dreikönigslaufs auf dem Programm. Am Ende war es Julian Beuchert vom LAZ Mosbach/Elztal, der als erster nach 31 Minuten und 45 Sekunden die Ziellinie überquerte. Ebenfalls einen Podestplatz erreichte Jochen Uhrig von der TSG Weinheim, Dritter wurde der Lokalmatador Jona Bordirsky vom TSV Rot.

Von Hans-Dieter Siegfried

Dielheim. 270 Läuferinnen und Läufer machten sich am Freitag auf die Strecke von zehn Kilometern, stand doch die 49. Auflage des vom TV Dielheim organisierten Dreikönigslaufs auf dem Programm. Am Ende war es Julian Beuchert vom LAZ Mosbach/Elztal, der als erster nach 31 Minuten und 45 Sekunden die Ziellinie überquerte. Ebenfalls einen Podestplatz erreichte Jochen Uhrig von der TSG Weinheim, Dritter wurde der Lokalmatador Jona Bordirsky vom TSV Rot.

"So schnell war der Dreikönigslauf bei den Männern noch nie, die ersten fünf Läufer blieben unter 34 Minuten", freute sich Jürgen Adolf, Abteilungsleiter Leichtathletik beim TV Dielheim. Bei ihm liefen die organisatorischen Fäden der sportiven Veranstaltung zusammen. Bei den Damen hatte Verena Bröstl von der TSG 78 Heidelberg die schnellsten Beine (40 Minuten und 39 Sekunden).

Um Platz zwei gab es einen spannenden Endspurt, den Kathleen Heine vom VDH Sandhausen vor Katharina Link vom TV Bretten für sich entschied. Zwischen diesen beiden Läuferinnen lagen nur zehn Sekunden.

Schon lange vor dem eigentlichen Startschuss hatten sich viele der Läuferinnen und Läufer eingefunden, um sich die Startnummern abzuholen. Wichtiger war jedoch das Aufwärmen. So konnte beobachtet werden, dass sich vor dem Rennen alle bei idealen Witterungsbedingungen mit Dehnübungen und "Einlaufen" auf den Wettbewerb vorbereiteten. Knapp über zehn Grad zeigte das Thermometer an, als es auf die Strecke ging. Der zuvor angekündigte Regen blieb aus und auch der zunächst unangenehme Wind flachte etwas ab.

Ein Teilnehmer, aus Karlsruhe angereist, meinte denn auch, die Voraussetzungen seien ideal: "Normalerweise ist es im Januar deutlich kälter." Dennoch gab es bei der Bekleidung große Unterschiede zu beobachten. Einige waren mit kurzen Hosen und T-Shirt unterwegs, andere gaben Strickmütze und langem Beinkleid den Vorzug.

In diesem Jahr war die Laufstrecke gar um mehr als 50 Meter länger. Wie Jürgen Adolf informierte, sei sie seitens des Deutschen Leichtathletik Verbands nochmals genau vermessen worden, um so die zehn Kilometer genau festlegen zu können. "Damit sind alle Zeiten für jeden der Läuferinnen und Läufer bestlistenfähig."

Dann ging es auf die Strecke, lautstark von Adolf mit einem weithin hörbaren Schuss aus der Starterpistole eingeleitet. Das Teilnehmerfeld machte sich auf den Weg in Richtung Horrenberg – zumeist über den Fahrradweg, ehe es zum Finale wieder Richtung Sportpark ging. Dort war eine Verpflegungsstelle eingerichtet worden. So konnten sich die Sportlerinnen und Sportler bei einer warmen Tasse Tee wieder erholen. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter in Richtung Kulturhalle.

Dort nahm der Dielheimer Bürgermeister Thomas Glasbrenner die Siegerehrung vor, unterstützt von Jürgen Adolf. Die Reaktion vieler Teilnehmer und auch der Zuschauer war: wieder mal ein gelungener Dreikönigslauf und vor allem ein großes Lob für den Veranstalter, den TV Dielheim.

47 Vereinsmitglieder waren im und rund um den Sportpark mit dabei, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Hinzu kamen noch 36 Streckenposten entlang des Weges. In der Kulturhalle stand allerdings nicht nur die Siegerehrung an. Es wurde viel kommuniziert – man kennt sich von verschiedenen Veranstaltungen – und auch die eine oder andere Stärkung verspeist.

Die Vorbereitungen für das Jubiläum des Dreikönigslaufs werden im Sommer aufgenommen, steht 2024 doch die 50. Auflage der Traditionsveranstaltung an. Wie Adolf berichtete, hätte diese schon längst erfolgen sollen, jedoch haben Corona und vor einigen Jahren ein plötzlich einsetzender Eisregen dies verhindert.

"Wir hoffen natürlich, das Teilnehmerfeld deutlich erhöhen zu können", meinte Adolf. Das Rennen fällt im kommenden Jahr auf einen Samstag und so können auch Läuferinnen und Läufer aus den benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und Hessen anreisen, bei denen der Dreikönigstag kein Feiertag in. In diesem Jahr klappte das nämlich nicht, stand doch dort Arbeiten auf dem Programm.