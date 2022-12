Dossenheim. (luw) Über einen Monat lang war Kater Louis verschwunden, seine Besitzerin hatte wohl kaum noch an eine Rückkehr geglaubt. Doch aufmerksame Mitglieder des Distanz- und Wanderreiter-Vereins bemerkten nun ein Miauen im Steinbruch Leferenz. Und die Feuerwehr konnte den in einem Steinbrecher eingeschlossenen Kater unter Einsatz schweren Geräts befreien.

"Eine Katze hat sieben Leben" – dieses Sprichwort habe sich hier bewahrheitet, scherzt Kommandant Stefan Wieder. Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Steinbruch gerufen. "Die Distanz- und Wanderreiter wurden zunächst aufmerksam, weil ihre Pferde beim Reiten auf der Koppel anders reagierten als sonst", berichtet Wieder gegenüber der RNZ. Über Tage hinweg habe man in der Folge immer wieder ein Miauen gehört, es aber zunächst nicht zuordnen können. Doch am Mittwoch zeigte sich: Der Kater war offenbar auf Klettertour auf einem etwa 20 Meter hohen historischen Steinbrecher – ein stählernes "Gebäude", das früher zum Zerkleinern von Steinen genutzt wurde – eine Etage tiefer gefallen und kam nicht mehr heraus.

Mit einer Leiter stiegen die alarmierten Einsatzkräfte auf etwa drei Meter Höhe und konnten hier durch eine kleine Öffnung ins Innere des Steinbrechers schauen: Dort sahen sie den geschwächten Kater. Um ihm den Weg nach draußen zu ebnen, schnitten die Feuerwehrleute mittels eines Trennschleifers eine Seitenwand auf und legten dem Tier ein Holzbrett hin – sozusagen als Steg nach draußen. "Erst mal ist der Kater durch den Riesenlärm ins Innere verschwunden", erzählt Wieder. Als sich alles beruhigt habe, sei Louis aber nach draußen gekommen – allerdings auch gleich wieder verschwunden. So konnte die herbeigeeilte Berufstierrettung nichts für die Behandlung des Vierbeiners tun.

Nach einer Weile kreuzte Louis dann aber am Vereinsheim der Reiter wieder auf, die ihn mit Essen und Trinken versorgten. Sie waren es laut Wieder auch, die den Kontakt zur Besitzerin herstellten: "Sie hatte Louis seit Ende Oktober vermisst." Wie der Kommandant berichtet, habe er vor dem Sägeeinsatz übrigens die Gemeindeverwaltung kontaktiert und sich versichert, dass der Steinbrecher nicht denkmalgeschützt ist oder aus anderen Gründen nicht beschädigt werden dürfe. Aus dem Rathaus habe es aber gleich grünes Licht für die Rettungsaktion gegeben.