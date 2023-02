Von Konrad Bülow

Wiesloch. Ein defekter Kassenautomat in der Tiefgarage am Wieslocher Adenauerplatz hat mehreren Nutzern unangenehme Post vom privaten Parkhausbetreiber "Fair Parken" beschert. Mangels Möglichkeit, ihre Parkgebühr zu zahlen, fuhren die Verkehrsteilnehmer nach Rücksprache mit dem Service-Team von "Fair Parken" aus der Tiefgarage, so schilderten sie es