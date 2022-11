Edingen-Neckarhausen. (nip) Eine Bürgermeisterwahl ist etwas Besonderes: Zum einen entscheidet eine Gemeinde darüber, wer acht Jahre ihre Geschicke hoffentlich erfolgreich lenkt. Und zum anderen, weil sie am Wahltag selbst durchaus geselligen Charakter hat. Am Sonntagmittag standen immer wieder kleine Grüppchen von Menschen vor den Wahllokalen in Edingen-Neckarhausen, unterhielten sich und gaben ihre Prognosen ab.

Die meisten Bürger, mit denen die RNZ sprach, gingen davon aus, dass dieser erste Urnengang noch kein Ergebnis bringen wird. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns am 27. November wieder hier treffen", meinte Wahlhelfer Andreas Hauck in der Eduard-Schläfer-Halle. "Rein rechnerisch ist es bei acht Kandidaten ja auch kaum möglich, dass heute schon ein Bewerber die absolute Mehrheit erzielt", sagte auch SPD-Gemeinderat Alexander Jakel. In Neckarhausen brummte es vor allem im Wahlbezirk "Wingertsäcker", wo die Wahlbeteiligung – inklusive Briefwahl – kurz vor 13 Uhr bereits bei rund 46 Prozent lag. "Ich denke, Klaus Merkle hat gute Chancen. Aber auch Florian König", erklärte CDU-Altgemeinderat Walter Köhler. Er bestätigte damit, was auch andere sagten. Sowohl Merkle, Fraktionssprecher der UBL-FDP/FWV, der von der FDP und mehrheitlich von der Offenen Grünen Liste unterstützt wird, als auch CDU-Gemeinderat Florian König, der die Christdemokraten hinter sich weiß, sahen die Befragten auf den ersten beiden Plätzen.

In Neu-Edingen hatte am späten Vormittag das Ehepaar Leuthner im Verwaltungsgebäude von Cooper Standard gewählt. Es wünscht sich für den Gebietsteil einen infrastrukturellen Ausbau, konkret einen Kindergarten und einen Kinderarzt. "Unsere Kinder gehen in Neckarhausen in den Kindergarten, und der Kinderarzt ist in Ladenburg", schilderte die dreifache Mutter. Sie haben sich die verschiedenen Wahlforen im Internet angesehen und waren bei Königs Format "Kaffee.Kuchen.König", um sich zu informieren. "Es wäre schön, wenn einer von hier Bürgermeister würde. Einer, der das Dorf genauso liebt wie wir", sagte das Paar.

Zur Mittagszeit schleppte sich die Wahlbeteiligung in Neu-Edingen noch etwas hin. "Hier kommen die Leute meistens erst nachmittags", meinte Rathausmitarbeiterin Melanie Schuster. Ihr Kollege, Bauamtsleiter Dominik Eberle, stellte fest: "Es ist noch Luft nach oben." 2015 lag die Wahlbeteiligung beim notwendigen zweiten Urnengang, bei dem sich damals Simon Michler gegen Klaus Merkle durchsetzte, bei 54,94 Prozent. Immerhin waren die Wahlhelfer hier mit Kaffee versorgt, nachdem Klaus-Dieter Immerz vom Hundesportverein Edingen früh am Morgen eine strukturelle ...