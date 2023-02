Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Ja, wo bleibt er denn, der Bürgermeister? "Es ist schon 8 Uhr", sagt ein Junge entrüstet. Tatsächlich kommt Gemeindeoberhaupt Ralf Gänshirt zu seiner Sprechstunde in der Grundschule Großsachsen am Dienstag ein paar Minuten zu spät. "Ich hatte noch ein wichtiges Telefonat, das ich nicht einfach so beenden konnte. Das wäre sonst