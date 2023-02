Aber es waren nicht nur die beauftragten Handwerksbetriebe, die sich mächtig ins Zeug gelegt hatten. "Unser gesamtes Mitarbeiterteam hat an einem Strang gezogen", freute sich der Bibliotheksleiter. So habe man vor Beginn der Arbeiten alle Regale abgedeckt, um sie dann später neu zu ordnen und zu beschriften. Insgesamt seien etwa 3000 Sachbücher aussortiert worden. "Einige waren nicht mehr aktuell, andere wiesen Beschädigungen auf": Michael verwies in diesem Zusammenhang auf einem im April stattfindenden Bücherflohmarkt hin, bei dem diese "Restbestände" angeboten werden.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Am heutigen Freitag wird letztmals "Hand angelegt" in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek in der Gerbersruhstraße, dann sind die Arbeiten für die neue Beleuchtung abgeschlossen. In den letzten drei Wochen wurde fleißig gewerkelt, LED-Lichter montiert und die begleitenden Elektro- und Malerarbeiten durchgeführt. "Somit können wir, wie geplant, am 7. Februar wieder öffnen", erklärt der Leiter der Bücherei, Thomas Michael, bei der Abschlussinspektion mit Bürgermeister Ludwig Sauer.

Insgesamt flossen für die Umbaumaßnahmen 75.000 Euro aus der Stadtkasse. Hinzu kamen 28.000 Euro aus dem Fördertopf der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Mit dieser Unterstützung wurden zum einen neue, digitale Arbeitsplätze geschaffen sowie eine Besprechungsecke angeschafft, und zum anderen wurde die Kabel-Infrastruktur entscheidend verbessert sowie ein großer Multimedia-Monitor angeschafft.

Der neue Multimedia-Bildschirm ist eine neue Attraktion in der Stadtbibliothek. Foto: Pfeifer

"Die Kooperation mit der Stadt hat sehr gut funktioniert", zeigte Michael sich erfreut, und so sei man rechtzeitig fertig geworden. Er hob insbesondere das Engagement von Fred Birke vom städtischen Gebäudemanagement hervor, der sich mit seiner Mannschaft toll engagiert habe. Auch Sauer betonte, Birke habe "diesen Job mit viel Leidenschaft erledigt".

Aber es waren nicht nur die beauftragten Handwerksbetriebe, die sich mächtig ins Zeug gelegt hatten. "Unser gesamtes Mitarbeiterteam hat an einem Strang gezogen", freute sich der Bibliotheksleiter. So habe man vor Beginn der Arbeiten alle Regale abgedeckt, um sie dann später neu zu ordnen und zu beschriften. Insgesamt seien etwa 3000 Sachbücher aussortiert worden. "Einige waren nicht mehr aktuell, andere wiesen Beschädigungen auf": Michael verwies in diesem Zusammenhang auf einem im April stattfindenden Bücherflohmarkt hin, bei dem diese "Restbestände" angeboten werden.

Kinderbücher und Romane dagegen habe man nahezu vollzählig im Sortiment behalten, ergänzte Michael. Mit angepackt haben auch Mitarbeiter der "Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung" (Biwu), die im Auftrag der Stadt in erster Linie für die Deinstallation der alten Lampen verantwortlich zeichnete.

"Das Ergebnis kann sich sehen lassen", so Bürgermeister Sauer zum Abschluss. Denn nicht nur heller ist es geworden, auch die technischen Möglichkeiten für einen besseren Durchblick wurden erweitert. So besteht nunmehr die Chance, Teilbereiche in beiden Stockwerken der Bibliothek abzuschalten oder das Licht selbst gezielt zu dimmen. Auch wurden die neuen Leuchtelemente direkt an der Decke angebracht und hängen nun nicht mehr, wie die Vorgängermodelle, die insgesamt fast 50 Jahre strahlten, knapp über den Regalen. Bereits vor Beginn der Arbeiten hatte Michael verkündet, die Anlage werde sich sicherlich alsbald amortisieren: "Wir benötigen doch jetzt wesentlich weniger Strom."

Als Nebeneffekt erhoffen sich alle gerade durch die Neuschaffung zusätzlicher digitaler Arbeitsplätze mehr Interesse von Kindern und Jugendlichen. "Das wird sich sicherlich herumsprechen", hofft Thomas Michael. Integrierte, vielfältige Anwendungen könnten seiner Meinung nach doch viele mehr in die Stadtbibliothek locken. Für den Wieder-Eröffnungstag am 7. Februar erwartet er einen großen Ansturm: "Da kommen dann sicherlich alle, die zuvor ihre Ausleihfristen verlängert hatten, vorbei".