Region Heidelberg. Mit vielen guten Wünschen ist die Region ins neue Jahr gestartet. Was steht in den 17 Orten rund um Heidelberg 2023 an? Danach hat die RNZ in den Rathäusern gefragt und wird die Ergebnisse in loser Folge vorstellen. Im heutigen ersten Teil geht es um größere Bauprojekte, die in diesem Jahr im Heidelberger Umland beginnen, weiterlaufen und abgeschlossen werden sollen.

Von Lukas Werthenbach

Bammental

Hier werden zwei größere Projekte fertig: der Anbau des Gymnasiums ebenso wie die Sanierung des Parkplatzes in der Schwimmbadstraße. Zudem soll der großflächige Glasfaserausbau in der Elsenztalgemeinde beginnen.

Dossenheim

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Gebäuden wird fortgesetzt. Ebenso startet in diesem Jahr die Erweiterung des Gewerbegebiets. "Auf Ini­tiative des Jugendgemeinderates möchten wir im Bereich der Sportanlagen eine Calisthenics-Anlage errichten", erklärt eine Rathaussprecherin weiter: Dabei handelt es sich um Geräte für Eigengewichts-Fitnessübungen. Geplant werden unter anderem die Ertüchtigung beziehungsweise der Neubau zweier Regenrückhaltebecken, die grundlegende Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße sowie die Sanierung des Rathauses.

Eppelheim

Hier soll die Erweiterung samt Teilsanierung des Feuerwehrgerätehauses beginnen. In diesem Zuge wird der Entwurf eines Heidelberger Architektenbüros "weiterverfolgt". Als nächster Schritt geht es um die Einreichung des Bauantrags sowie um "weitergehende Planungen", heißt es aus dem Rathaus.

Gaiberg

Die Kanalsanierung unterm Festplatz und die Sanierung des Rathauses werden im Frühjahr abgeschlossen. Der "Rückumzug" der Verwaltung ins Rathaus ist für Februar geplant. Für den Beginn der Arbeiten zum Neubau eines Kindergartens wird in etwa mit "Mitte 2023" geplant. Ein Baubeschluss fürs Feuerwehrhaus soll in diesem Jahr gefasst werden und zudem der Glasfaserausbau durch die Firma "Deutsche Glasfaser" beginnen.

Heiligkreuzsteinach

Hier werden "viele bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt und hoffentlich auch 2023 beendet", wie Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl sagt. Dazu gehört etwa der Neubau des Hochbehälters Steinwald. Neue Projekte wie ein neuer Kunstrasenplatz sollen im April begonnen werden, der Glasfaserausbau im gesamten Ort mit den Ortsteilen startet, und Energiekonzepte für die Gebäude auf dem Karl-Brand-Platz sollen angegangen werden.

Leimen

Der Bau des neuen Jugendzentrums Basket 2.0 inklusive Außenanlage soll in diesem Jahr fertiggestellt und in Betrieb genommen werden können. "Die Außenanlagen werden sukzessive auch noch in den kommenden Jahren ausgebaut und erweitert", sagt Stadtsprecher Michael Ullrich. Ebenfalls fertiggestellt wird die Kreisstraße K 4155/Theodor-Heuss-Straße; die Sanierung der Lenaubrücke über den Leimbach in St. Ilgen läuft ebenso weiter wie die Straßensanierung im Jägerpfad/ Im Schilling. An neuen Maßnahmen geplant ist allen voran der Start der rund 900.000 Euro teuren Arbeiten für das Parkdeck im Zusammenhang mit dem Projekt "Treffpunkt Leimen" am Rathausplatz. Die Trauerhalle wird für rund 550.000 Euro saniert, ebenso viel kosten Aus- und Umbau der Kreuzung Rohrbacher Straße/Schwetzinger Straße. Die Straße "In der Etzwiese" wird für 450.000 Euro erneuert, in Gauangelloch wird die Grundsanierung der in die Jahre gekommenem Straßenbeleuchtung für rund 500.000 Euro ebenso beginnen wie der Glasfaserausbau.

Lobbach

Die Sanierung der Wimmersbachhalle und der Bau eines Wetterschutzes am Friedhof des Ortsteils Lobenfeld werden abgeschlossen. Und in den nächsten beiden Jahren wird laut Bürgermeister Edgar Knecht der Glasfaserausbau "zentrales Thema mit Anschlussmöglichkeit für alle Gebäude". Im Zuge dessen werden auch Straßen und Gehwege teilweise neu gestaltet.

Mauer

Die Sanierung der Sport- und Kulturhalle geht zu Ende. Zudem steht die Sanierung der Schillerstraße mit Kanal, Wasserleitung und neuer Asphaltdecke an. "Außerdem rechnen wir fest damit, dass der Glasfaserausbau in ganz Mauer durch die Firma ,Deutsche Glasfaser’ in 2023 zumindest starten – wenn auch erst in 2024 endgültig beendet sein – wird", sagt Bürgermeister John Ehret. Zudem wird ein privates Wasserkraftwerk an der Elsenz ertüchtigt. "Hier hoffe ich nun auf einen Baubeginn im Niedrigwasser im Juli/August und eine Fertigstellung noch vor dem Winter beziehungsweise bei schlechten Wetterbedingungen bis spätestens Frühjahr 2024", so Ehret.

Überdies kündigt der Rathauschef fürs Frühjahr "den Startschuss zur geplanten Rochade in der Norbert-Preiß-Schule" an: Das zuvor privat vermietete Erdgeschoss des Grundschulgebäudes wird saniert, damit die Räume "ab Ostern oder Pfingsten" von der Schulverwaltung genutzt werden können. Im Anschluss daran werden die freigewordenen Räume des Verwaltungstraktes der Kernzeitbetreuung, dem Betreuerteam und den rund 70 Kindern ab Juli oder August neu bereitgestellt. Im nächsten Schritt werden ab Herbst die Räume der alten Kernzeitbetreuung im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes saniert und der Kinderkrippe "Rappelkiste" mit dem Umzug aus dem ehemaligen Hauptschulgebäude im Frühjahr oder Sommer 2024 zur Verfügung gestellt. Die dann wiederum im ehemaligen Hauptschulgebäude freigewordenen Räume sollen 2024 dem katholischen Kindergarten zur Nutzung übergeben werden. Die Planung für das zukünftige Außengelände des vorgesehenen katholischen Kindergartens – zwischen dem Gebäude und dem Rasensportplatz – wird dieses Jahr vorangetrieben, um diesen "sobald wie möglich" zu errichten.

Meckesheim

Hier wird die 2018 begonnene Sanierung des fast 300-jährigen Alten Rathauses für insgesamt knapp drei Millionen Euro bald abgeschlossen, wie Bürgermeister Maik Brandt berichtet: "Im Frühjahr 2023 ist mit dem Einzug der Ärzteschaft zu rechnen." Zudem werde die bereits gestartete Sanierung des Mönchzeller Ortskerns im Laufe des Jahres "das Ortsbild deutlich verändern". Derweil wurde eine Teilfläche vor der katholischen Kirche angekauft: "Der dortige Bereich und die Bushaltestelle können damit ebenfalls im nächsten Schritt saniert werden." Parallel werde ein nächster Schritt eingeleitet. "Die Konzepterstellung für ein Ortskernsanierungsprogamm II in Meckesheim schafft Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit in der Zukunft", so Brandt: Hier sollen 2023 die Förderkulisse bestimmt und ein Antrag zur Aufnahme auf den Weg gebracht werden.

Zudem fließen 700.000 Euro in Arbeiten an der Kanalisation. Saniert wird auch das Dach des A-Baus der Karl-Bühler-Schule, geplant sind Kosten von 160.000 Euro. Geplant wird auch die Neugestaltung des Schulhofs, für den Brandt "zweifelsohne Handlungsbedarf" sieht. Ebenfalls Planungen laufen für das "Jahrhundertprojekt Generalsanierung Auwiesenhalle" sowie für die Erweiterung des Gewerbegebiets: Für den Ankauf von Grundstücken und deren Erschließung sind im Haushalt 1,05 Millionen Euro vorgesehen. Für die Umsetzung des Konzepts "Friedhof 2050" werden in diesem Jahr 150.000 Euro für die Gestaltung eines Urnenhains in Meckesheim und 50.000 Euro für Einzelmaßnahmen auf den Friedhöfen in Meckesheim und Mönchzell bereit gestellt.

Als "arbeitsintensivsten Bereich" für dieses und die nächsten Jahre macht Brandt die Digitalisierung aus – wenngleich es sich nicht um eine Baustelle im herkömmlichen Sinne handelt: "Behördeninterne Prozesse werden dadurch verschlankt und beschleunigt sowie das Papieraufkommen und die manuelle Datenerfassung deutlich reduziert." "Raus aus der analogen Bürokratie, rein in die digitale Verwaltung", laute für 2023 die Devise.

Neckargemünd

Hier tut sich wie berichtet einiges in der Villa Menzer: Sofern die bekanntlich für Mai angekündigte Testphase im Zuge des "Freiräume"-Projekts erfolgreich läuft, sollen dort weitere Umbau- und Sanierungsarbeiten stattfinden. Zudem werden Warnsirenen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet aufgebaut, und es stehen "diverse Sanierungen städtischer Gebäude" an, wie eine Rathaussprecherin sagt. Und "im Fall einer erfolgreichen Vorvermarktung" beginnt in diesem Jahr der Glasfaserausbau.

Neckarsteinach

Der Ende 2022 begonnene Kindergartenneubau für sechs Gruppen in der Schönauer Straße geht weiter. Mitte dieses Jahres soll eine Probebohrung für einen Tiefbrunnen "zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung" stattfinden, und die Bauarbeiten zur Erweiterung des Hochbehälters Tiefzone starten im Laufe des Jahres. In einen weiteren Bauabschnitt geht es bei der Erneuerung der Abwasserdruckleitung zur Kläranlage. Für den Radweglückenschluss von der Forstwegbrücke in die Stadtmitte über die Kirchenstraße geht es an Bebauungsplan und Planung, damit die Bauarbeiten Anfang 2024 starten können. Zudem sollen der Bebauungsplan "Hinter dem Schloßberg" für 60 bis 80 Wohneinheiten auf dem früheren "F&D-Gelände" aufgestellt und eine neue Hauptwasserleitung in Darsberg in der Greiner Straße über rund 900 Meter gelegt werden. Die Gruppe "Zusammen leben am Neckar" geht weitere bauliche Verschönerungsaktionen am Neckarlauer an, zusätzliche Radstellplätze im Stadtgarten sollen geschaffen und das Glasfasernetz im Stadtgebiet ausgebaut werden.

Nußloch

Letzte Restarbeiten der offiziell bereits Ende 2022 abgeschlossenen Sanierung der "Ortsmitte III" finden in diesem Jahr statt. Als "größte konkrete Baumaßnahmen" 2023 nennt Bürgermeister Joachim Förster die Arbeiten in der Lindenschule, die mit einer energieeffizienten Lüftungsanlage ausgestattet werden soll; zudem soll ein Gebäudetrakt aufgestockt werden: Dort sollen ein zusätzlicher Klassenraum und zwei Nebenräume für den Grundschulbetrieb entstehen. Auch die Sanierung und der Neu- sowie Anbau der Kaiserstraße 16 sollen beginnen, sagt Förster. Ein neues Tiefbauprojekt kündigt er für die Straße "Berghalde" in Maisbach an: Sie wird inklusive Kanal und Wasserleitungen komplettsaniert. Im Max-Berk-Stadion wird unter anderem die Tartanbahn erneuert, Zudem soll das Areal der Schillerschule mit dem Brachgelände an der Ecke Hilda-/Werderstraße überplant werden. Und die Sanierung der Schillerschule soll "auf den Weg gebracht werden", so Förster.

Sandhausen

Abgeschlossen werden die seit Jahren laufenden Sanierungsarbeiten in der Hardtwaldhalle und am Friedrich-Ebert-Schulzentrum. Weiter laufen die außerdem umfangreichen Sanierungsarbeiten der Abwasserkanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung.

Schönau

Die Sanierung eines Wohngebäudes im Stadtteil Altneudorf läuft seit Mai 2022 und soll im Juli dieses Jahres fertig sein. Wie berichtet wurden 450.000 Euro an Kosten dafür veranschlagt, die laut Bürgermeister Matthias Frick "knapp" überschritten werden.

Wiesenbach

Das größte Bauprojekt "Neubau für Schule und Kindergarten" ist nahezu abgeschlossen: Eine Gruppe für Kleinkindbetreuung steht bereits in den Startlöchern. Der Mensabetrieb startet am 9. Januar. Und ein Tag der offenen Tür ist für den 6. Mai geplant. Mit dem Umbau der alten Feuerwehrhalle in ein Bistro wurde bereits ein neues Projekt begonnen, wie Bürgermeister Eric Grabenbauer berichtet. Zudem soll der Glasfaserausbau durch die Firma "Deutsche Glasfaser" beginnen.

Wilhelmsfeld

Die größeren Bauprojekte betreffen laut Bürgermeister Tobias Dangel vor allem den weiteren Glasfaserausbau im Ort, der 2022 begonnen wurde. "Sollte die Gemeinde ins Landessanierungsprogramm II aufgenommen werden, wird uns auch das Thema Sanierung einzelner gemeindeeigener Straßen beschäftigen", so Dangel. Und eine größere Baumaßnahme, die von privaten Investoren umgesetzt werden könnte, betrifft das neue medizinische Versorgungszentrum am Ortseingang.