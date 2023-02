Von Konrad Bülow

Rauenberg. Wie ein wahrer Schatz an Spuren wirkte der gestohlene Audi, den niederländische Ermittler im Januar 2021 in einer Garage in der Gemeinde Geleen fanden. Jede Menge Funde darin deuteten auf Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten hin. Sprengstoff fand sich, Sturmhauben, Handschuhe, Brecheisen und anderes Werkzeug. Schnell war auch die Verbindung