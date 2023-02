Von Konrad Bülow

Heidelberg. Brachial und effizient gingen die Täter am frühen Morgen des 30. September 2020 bei ihrem Raubzug in der Rauenberger Volksbank-Filiale vor. Mit Sturmhauben auf den Köpfen betraten sie um 4.36 Uhr zu dritt das Geldhaus in der Talstraße 2 bis 4, Videoaufnahmen zeigen das Geschehen. Zwei von ihnen hebelten das Bedienelement des in der Wand