Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Einen großen Kreis bildeten die Menschen auf dem Rathausplatz. Sie waren auf diese Weise am Freitag zusammengekommen, um in einer Schweigeminute an den Kriegsbeginn in der Ukraine vor einem Jahr sowie der zahlreichen Opfer und erlittenen Verluste zu gedenken. Unter den Bammentalern befanden sich auch Familien aus der Ukraine. Sie trugen ihre Landesfarben Blau und Gelb in Form blütenbesetzter Haarreife, einer um die Schulter geschlungenen Flagge oder als Bemalung von Gesicht und Händen.

Pfarrer Thomas Kern begrüßte den rund 100 Personen zählenden Kreis zur Schweigeminute und betonte die Verbundenheit aller: "Wenn einer den Frieden sucht, bleibt er allein. Sind zwei oder drei zusammen auf dem Weg, werden sie gemeinsam gehen und den Frieden finden." Erinnern, mahnen, trauern und trösten wollte der Personenkreis, der in seiner Geschlossenheit ausdrückte: "Wir stehen füreinander ein und halten uns gegenseitig fest."

Die Schweigeminute schloss sich an das Geläut der großen Glocke der evangelischen Kirche an, die Dirk Nebelung in Gang setzte. Die auf Cis gestimmte Glocke ist die Totenglocke. Ihr tiefer Ton mahnt an die Begrenztheit des Lebens und weist auf die Ewigkeit mit ihrer Botschaft: "Christus spricht – Ich bin die Auferstehung und das Leben" (Johannes-Evangelium 11,25). In das Schweigen hinein erklang die zweite Glocke der evangelischen Kirche, die Friedensglocke, deren Geläut jeden Tag um 11 Uhr zu hören ist. Ihr Ton ist das E und sie trägt die Widmung "Christus ist unser Friede" (Epheser 2,14).

Der Schweigekreis begab sich zum Friedensgebet in die evangelische Kirche, um gemeinsam für die Ukraine und die vom Krieg betroffenen Menschen zu beten und zu singen. Klaviermusik, gespielt von Sunghye Moon, begleitete den Einzug. Bereits seit Kriegsbeginn lädt der Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) mit seinen vier Kirchengemeinden – der evangelischen, katholischen, mennonitischen und neuapostolischen – jeden Freitag zum Gebet für den Frieden ein.

Im Wechsel mit drei jungen ukrainischen Frauen las Pfarrer Kern zwei Gebete für ukrainische Geflüchtete in Ukrainisch und Deutsch. Er begann mit den Worten: "Du bist da und ich möchte Dir sagen: Hier sind Menschen, die für Dich beten und jetzt ein Stück Weg mit Dir gehen, langsam, aber Schritt für Schritt. Die für Dich und Deine Kinder hoffen auf Frieden und Heimkehr."

In dem Klagegebet, das der Trauer und Verzweiflung Ausdruck verlieh, hieß es:"Mein Gott, ...