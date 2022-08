Bammental. (pri/mare/msc) Die Bammentaler Feuerwehr eilt von einem Einsatz zum nächsten: Nachdem sie bereits in der Nacht beim Großbrand eines Hofguts in Neckargemünd im Einsatz war, kam es am Donnerstag zu einem Einsatz in der Industriestraße.

Was zum Brand bei der Firma Mauser führte, ist bislang noch nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Gegen 12.30 kam es in der Lagerhalle zu einer starken Rauchentwicklung. Diese wurde offenbar durch in Brand geratenes Verpackungsmaterial und Kunststoff ausgelöst. Die Paletten, auf denen der Kunststoff gelagert war, wurden mit Gabelstaplern aus der Lagerhalle ausgeräumt.

90 Feuerwehrkräfte befanden sich vor Ort, darunter auch überregionale. Der Brand konnte so schnell gelöscht werden, ein Gebäudeschaden wurde verhindert. Wie hoch der Sachschaden am Verpackungsmaterial ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Ort des Geschehens

Neben den langen Einsatzzeiten aufgrund des Großbrands in Neckargemünd machte insbesondere das Wetter den Feuerwehrleuten zu schaffen, einer wurde mit Kreislaufproblemen behandelt. Die Atemschutzträger mussten aufgrund der Hitze alle 10 Minuten ausgetauscht werden, normalerweise wäre eine halbe Stunde vor dem Tausch angedacht. Die Getränke wurden zudem mit Löschwasser kühl gehalten. Die Industriestraße war teilweise gesperrt.