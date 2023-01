Vor allem Schulklassen und anderen Gruppen junger Menschen solle ein attraktiver Anlaufpunkt geboten werden, an dem dieses Kapitel der Regionalhistorie zeitgemäß aufbereitet wird, heißt es. Wegen seiner zentralen und verkehrsgünstigen Lage an der Nahtstelle zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und der Technologieregion Karlsruhe eigne sich Schloss Kislau besonders für ein außerschulisches ...

Die Aktivisten um Projektleiterin Andrea Hoffend, Politikwissenschaftlerin und Zeithistorikerin aus der Fächerstadt, wollen die Geschichte von Widerstand, Verfolgung und Exil im und aus dem ehemaligen Land Baden während der Weimarer Republik und unter der NS-Diktatur stärker in den Blick rücken. Unter dem Motto "Geschichte begreifen – Demokratie erleben" will der Verein das Wirken badischer Nazi-Gegnerinnen und Gegner in den Jahren 1918 bis 1945 zeitgemäß aufarbeiten. An diesem historischen Ort soll in einer Kombination aus Geschichtsvermittlung und Wertedialog vermittelt werden, warum demokratiefeindlichen Tendenzen so früh wie möglich entgegengetreten werden muss.

Bad Schönborn. Der Karlsruher Verein "Lernort Kislau" – ehemals "Lernort Zivilcourage und Widerstand" – hat große Ziele und möchte auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau zwischen Heidelberg und Karlsruhe auf Bad Schönborner Gemarkung einen neuartigen Lernort schaffen. In einem ersten Schritt sind nun am Kislauer Weg sechs Informationstafeln aufgestellt worden.

Nachdem der Verein die Idee einer Beschilderung mit Info-Tafeln entlang des Kislauer Weges bislang nicht realisieren konnte, hat die Gemeinde Bad Schönborn die Idee aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Heimatgeschichte und den Historikern Rudolf Schmich, Herbert Göbel und Klaus Gaßner die sechs Schilder aufgestellt, die die wechselvolle, tausendjährige Geschichte der Schlossanlage dokumentieren. Unter den Begriffen "Kislau und die Region", "Kislau und Europa", "Kislau und Religion", Kislau und die Wirtschaft", "Kislau und die Macht" sowie Kislau im Nationalsozialismus" erfahren Besucher alles über die geschichtliche Bedeutung und Entwicklung.

Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge (SPD) sprach von einem "herausragenden baulichen Juwel in unserer Gemarkung", das man jetzt für die Gäste anschaulich mache. Auch Klaus Heinzmann, Leiter der Tourist-Information im Kurort Bad Schönborn, freut sich und erwartet künftig "eine hohe Aufmerksamkeit auf diesem historisch bedeutsamen Areal" mit den Gemeinden Bad Mingolsheim, Bad Langenbrücken und Kronau.

Vor allem Schulklassen und anderen Gruppen junger Menschen solle ein attraktiver Anlaufpunkt geboten werden, an dem dieses Kapitel der Regionalhistorie zeitgemäß aufbereitet wird, heißt es. Wegen seiner zentralen und verkehrsgünstigen Lage an der Nahtstelle zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und der Technologieregion Karlsruhe eigne sich Schloss Kislau besonders für ein außerschulisches Angebot.

Bekanntlich wird das Gebäudeensemble des Barockschlosses Kislau, früher Gefängnis und Straflager, mit seinem Hofladen seit Jahren als landwirtschaftliche Außenstelle der Bruchsaler Justizvollzugsanstalt (JVA) genutzt und befindet sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Die Tafel "Kislau und die Region" informiert, dass die Anlage viele hundert Jahre lang Zentrum verschiedener Verwaltungen war und von 1252 bis 1803 als Festung, Amts- und Oberamtssitz sowie als Sommerresidenz für die Bischöfe von Speyer diente. Kislau sei, so wurde Gaßner zitiert, "in wirtschaftlicher, kultureller, religiöser und verwaltungspolitischer Hinsicht ein machtvoller Ort" gewesen.

Das dunkle Kapitel im Dritten Reich wird an der Schautafel "Nationalsozialismus" dokumentiert. Hunderte früherer Nazi-Gegner, darunter auch der am 29. März 1934 im Konzentrationslager Kislau ermordete SPD-Reichstagsabgeordnete Ludwig Marum, seien von 1933 bis 1939 dort festgehalten worden. Er zählte zu den frühesten politischen Opfern der NS-Gewaltherrschaft. Während seiner Gefangenschaft hatten sich Ludwig Marum und seine Frau Johanna zahlreiche Briefe und Nachrichten geschrieben, in denen deutlich wird, unter welch existenziellem Druck die ganze Familie stand.

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Bruchsaler Schönborn-Gymnasiums, an dem Marum selbst das Abitur abgelegt hatte, liest seine Enkelin Andree Fischer-Marum am Freitag, 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ausgewählte Texte des Briefwechsels.

Info: Die Lesung findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Bruchsaler Rathauses am Marktplatz statt.Der Eintritt ist frei.