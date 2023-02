Holzer stellt fest: "Wir hatten in 30 Jahren noch nie einen Unfall". Jetzt regt sich allerorten Widerstand und Holzer ist sicher: "Kein Besitzer einer solchen Holzleiter wird das Verbot beachten". Unterstützung bekommen die Aktivisten von keinem Geringeren als Boris Palmer, dem Oberbürgermeister aus Tübingen. "Gerade erst hat eine Studie der Familienunternehmen den Bürokratismus im Land als einen der Hauptgründe gegen den Standort Deutschland benannt. Völlig zu zurecht", so Palmer. Ohne jede Beteiligung eines Parlaments werde das Netz aus Vorschriften und Vorgaben immer weltfremder und undurchdringbarer. "Wer Bürokratie abbauen will, der muss diesen Mechanismus außer Kraft setzen. Es darf nicht sein, dass bürokratische Verantwortungsabschiebung dazu führt, dass nichts mehr geht", so der Politiker, dessen Vater Helmut Palmer, Bürgerrechtler und Pomologe, 1996 bei einem Schnittkurs im Bad Schönborner Obst-Gen-Garten auf einer AHNU-Holzleiter stand.

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. "Die seit Jahren bewährten, frei beweglichen, Holzleitern sollen nach dem Willen der Berufsgenossenschaft abgeschafft werden, doch die neuen aus Aluminium sind lebensgefährlich", sagt Erwin Holzer. Und der muss es wissen. Seit vielen, vielen Jahren setzt der Vorsitzende des Vereins "Arbeitskreis Heimat, Natur Umwelt" (AHNU) aus Bad Schönborn, wie auch deren Mitglieder im Obst-Gen-Garten oder auf Streuobstwiesen, Holzleitern ein. Diese gehören zum "Immateriellen Kulturgut Streuobst".

Erwin Holzer von ANHU. Foto: Of

Holzer stellt fest: "Wir hatten in 30 Jahren noch nie einen Unfall". Jetzt regt sich allerorten Widerstand und Holzer ist sicher: "Kein Besitzer einer solchen Holzleiter wird das Verbot beachten". Unterstützung bekommen die Aktivisten von keinem Geringeren als Boris Palmer, dem Oberbürgermeister aus Tübingen. "Gerade erst hat eine Studie der Familienunternehmen den Bürokratismus im Land als einen der Hauptgründe gegen den Standort Deutschland benannt. Völlig zu zurecht", so Palmer. Ohne jede Beteiligung eines Parlaments werde das Netz aus Vorschriften und Vorgaben immer weltfremder und undurchdringbarer. "Wer Bürokratie abbauen will, der muss diesen Mechanismus außer Kraft setzen. Es darf nicht sein, dass bürokratische Verantwortungsabschiebung dazu führt, dass nichts mehr geht", so der Politiker, dessen Vater Helmut Palmer, Bürgerrechtler und Pomologe, 1996 bei einem Schnittkurs im Bad Schönborner Obst-Gen-Garten auf einer AHNU-Holzleiter stand.

"Wir haben drei Stück davon, die der verstorbene, letzte Wagner-Meister aus Mingolsheim vor 40 Jahren gefertigt hat", berichtet Holzer. Die Leitern seien bis heute voll funktionsfähig und würden mit ein wenig Schmiermittel und Scharnier-Öl ihren Dienst wie am ersten Tag leisten, wird informiert. Boris Palmer, dessen Schwester Gudrun Mangold, bekannt als Autorin, Filmemacherin und Journalistin, zum Protest aufruft, geht noch weiter und sagt klar und deutlich: "Wenn die Bürokraten einmal einen Obstbaum mit einer Leiter schneiden müssten, die ihren Vorschriften entspricht, würden sie vom Baum fallen und sich die Finger abfrieren."

Fakt ist: Das von allen Praktikern hochgeschätzte Arbeitsgerät aus Holz ist rar geworden, da eine Anordnung der Berufsgenossenschaft Neuanfertigungen verhindert. "Die beste Leiter die es gibt, ist schon länger vom Markt verschwunden, da sicher auch die Industrie ihre Finger im Spiel hat", mutmaßt Erwin Holzer. Auf Messen wird ständig nach den "guten, alten Holzleitern mit zwei Stützen und frei beweglichen Gelenken" gefragt, wie Holzer weiß.

Auch die alten Handwerksbetriebe bauten keine neuen nach. "Dabei gibt es keine Streuobstwiese, die topfeben ist. Die Leitern müssen so beschaffen sein, dass man sie auch im hügeligem Gelände sicher aufstellen kann," fährt Holzer fort.

Der Vorteil liege auf der Hand, denn das Geheimnis ihrer Flexibilität ist eine ausgetüftelte Gelenkvorrichtung, wie sie früher auch ein Wagner beherrschte. "Der Rolls-Royce unter den Obstleitern", wie Experten behaupten. Das Problem sei wohl eine Vorschrift nach DIN 4576-1-2020-11 für "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz". Dort heißt es, dass Stützen "fest an der Leiter angebracht oder formschlüssig mit ihr verbunden" sein müssen.

Bei der zuständigen "Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau" (SVLFG) in Kassel, in der die Berufsgenossenschaften vor zehn Jahren aufgingen, wolle man, so eine Information, den Leiter-Herstellern "keine Vorschriften bezüglich des Inverkehrbringens" machen. Falls eine Leiter jedoch nicht den geltenden Vorschriften entspräche, könne man dennoch die "Verwendung im Betrieb untersagen". Wer letztlich auch immer das Sagen oder Vorschriften umzusetzen hat: Die "Beste Leiter, die es je gab" wird irgendwann Geschichte sein.

Einen Obstbaumschnitt des Vereins AHNU gibt es am Samstag, 11. Februar, ab 10 Uhr im Gewann "Weglanne" in Bad Schönborn. Anmeldungen und Informationen sind möglich im Internet über www.ahnu-bad-schoenborn.de oder per Mobiltelefon unter der Nummer 01 52/02 86 14 38.