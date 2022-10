Der gewonnene Obstsaft wird nun den Schulen und den Kindergärten im Ort, dem Seniorenheim in Rauenberg und der Tafel in Wiesloch zur Verfügung gestellt, berichtete Katrin Wagner. Auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel war beim Apfelfest und lobte die Bürger-Aktion. "In den vergangenen Jahren ist die ,Pflück-mich-Aktion’ etwas schleppend gelaufen, die Idee aus Rotenberg hat neuen Schub gegeben", sagte Seithel. Die Stadt hoffe nun, in Verbindung mit dem Apfelfest, das etabliert werden soll, mehr Interesse am Streuobst und der Aktion zu wecken.

Heinz Maier und Walter Menges konnten es nicht mehr mit ansehen: wie Jahr für Jahr an zahlreichen Obstbäumen die Früchte verderben, ohne dass sie jemand nutzt. Sie riefen deshalb – auch über die Rhein-Neckar-Zeitung – die Bevölkerung auf, Äpfel und Birnen von jeden Bäumen einzusammeln, die der Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg mit einer grünen Plakette gekennzeichnet hat. Über fünf Wochen sammelten Maier und Menges mit weiteren ehrenamtlichen Helfern die Früchte an zentralen Stellen in den drei Rauenberger Ortsteilen ein und brachten sie zum Obsthof Filsinger nach Baiertal. Dort wurden die Früchte dann gepresst und es entstand leckerer Saft.

Von Agnieszka Dorn

Rotenberg. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: 1200 Liter Apfelsaft und 300 Liter Birnensaft aus Streuobst, die jetzt einem guten Zweck zugutekommen, sind bei der "Plück-mich-Aktion" hergestellt worden, zu der Anfang September die beiden Rotenberger Heinz Maier und Walter Menges aufgerufen hatten. "Das ist ein Grund zum Feiern", freute sich Rotenbergs Ortsvorsteherin Katrin Wagner. Zum Abschluss der erfolgreichen Aktion wurde deshalb ein Apfelfest ins Lebens gerufen, das im Bürgerhaus Rotenberg stattfand.

Vor dem Bürgerhaus sorgten Jugendliche der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß beim Kinderschminken für Kunstwerke in den Gesichtern der kleinen Besucher. Foto: A. Dorn

Die vielen Bürgerinnen und Bürger hatten offenbar außerordentlichen Spaß bei der Aktion, wie die Organisatoren von der Interessengemeinschaft Rotenberger Kuckucke berichteten. Auch das milde und sonnige Wetter trug sicher zum Erfolg der Aktion bei. Manche Sammlerinnen und Sammler waren mit Leitern unterwegs, um das Obst zu pflücken, andere wiederum schüttelten die Bäume, bis das Obst auf den Boden prasselte. Für viele Lacher sorgten die Fälle, in denen das Obst beim Schütteln auf einen der Köpfe der Helfer fiel.

Das Apfelfest selbst war gut besucht, für Schwung sorgten die "Texas Twisters" mit Line Dance. Vom Bürgerhaus katapultierten die Tänzer die Besucher gedanklich irgendwo in den einstigen rauen Wilden Westen Amerikas in irgendeinen Saloon einer texanischen Kleinstadt. Unterdessen verwandelten sich beim Kinderschminken Gesichter in fantasievolle Wesen, Prinzessinnen oder Mäuse. Die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Wiesloch hatte den Part übernommen, zeitweise standen die Kinder für die kleinen Kunstwerke Schlange. Ebenfalls gut kam die "Bastelstunde" an: Aus Papier, Schnur und Watte entstanden unter anderem Nikolausfiguren beziehungsweise Gesichter. Auch wenn bei den ungewöhnlich milden Temperaturen niemand im Kopf hatte, dass die Adventszeit in knapp vier Wochen beginnt.

Weiterhin gab es Stände mit Kräuterspezialitäten und Honig aus dem Ort, darunter Süßes mit Minz- oder Lavendelaroma. Und es gab Dekokerzen, die aus recycelten Kerzenresten entstanden sind – ebenfalls eine Aktion der Interessengemeinschaft Rotenberger Kuckucke.

Gleichzeitig war die Wanderausstellung "Vielfalt des Kraichgaus – Kulturlandschaft mit wildem Herz" zu Gast in Rotenberg. Konzeptioniert wurde die Ausstellung von der Stadt Sinsheim, dem Sinsheimer Naturschutzbund (Nabu) und dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar. Die Tafeln zeigen und erklären unter anderem Tiere auf freiem Feld, Hohlwege und den Nutzen der Tier- sowie Insektenwelt für Wald und Wasser. Auch der Lebensraum der Amphibien und der Klimawandel sind Themen dieser Schau.