Region Heidelberg. (ugw) Bald machen sich Frösche, Kröten und Molche wieder auf den Weg zu ihren Laichplätzen. In diesen Tagen dürften die ersten "Wanderungen" beginnen, die bis Ende März andauern. "Mildes und feuchtes Wetter sowie frostfreie Nächte mit deutlichen Plusgraden sind ideale Bedingungen für ihre weite, gefährliche Reise", teilt das Landratsamt mit. Deswegen werden nun wieder Warnleuchten und -schilder aufgestellt, Geschwindigkeitsbeschränkungen eingerichtet und teilweise ganze Streckenabschnitte gesperrt. Ein Überblick über betroffene Straßen rund um Heidelberg:

Hier ist Vorsicht geboten

> In Bammental an der Kreisstraße K4160 nach der Ortstafel in Richtung Gauangelloch sowie in der Gegenrichtung werden Schilder aufgestellt.

> In Gaiberg warnen Schilder in der Panoramastraße und in der Hauptstraße.

> In Heiligkreuzsteinach wird die zulässige Geschwindigkeit auf der Landesstraße L535 am südlichen Ortseingang zwischen 18 und 7 Uhr auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

> In Lobbach wird das Tempolimit auf der Landesstraße L532 zwischen Gewerbegebiet und "Golfkreisel" im Zeitraum von 19 bis 6 Uhr auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt.

> Zwischen Meckesheim-Mönchzell und Lobbach-Lobenfeld werden an der Kreisstraße K4178 Schilder aufgestellt.

> Zwischen Neckargemünd-Dilsberg und Mückenloch warnen Schilder an der Kreisstraße K4101.

> Zwischen Nußloch und Maisbach werden an der Kreisstraße K4157 Schilder und Warnleuchte aufgestellt; zudem darf während Sammelaktionen zwischen 19 und 5 Uhr nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden.

> Zwischen Leimen-Ochsenbach und Gauangelloch warnen an der Kreisstraße K4157 Schilder und eine Warnleuchte.

> In Sandhausen werden Schilder in der Ostlandstraße und "Am Galgenbuckel" aufgestellt.

> In Schönau wird die Geschwindigkeit zwischen dem "Industriegebiet Lindenbach" und dem Ortseingang auf der Landesstraße L535 zwischen 19 und 6 Uhr auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Zudem werden Schilder in den Straßen "An der Klinge" und "Hasselbacherhof" aufgestellt, ebenso in Lindenbach oberhalb der Teichanlage und an der Zufahrt zum Wald.

> Zwischen Wiesenbach-Langenzell und Neckargemünd-Dilsbergerhof warnen an der Kreisstraße K4200 Schilder.

> Zwischen Wiesenbach und Lobbach wird das Tempolimit zwischen 20 und 6 Uhr auf der Landesstraße L532 auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Hier wird gesperrt

> Zwischen Meckesheim-Mönchzell und Eschelbronn wird die Straße "Am Mühlwald" zwischen 19 und 6 Uhr vom Ortsrand bis zum Sportgelände in beide Richtungen gesperrt.

> Zwischen Leimen-Ochsenbach und Schatthausen wird nachts ein Teilstück der Kreisstraße K4159 gesperrt.