Von Konrad Bülow

Malsch. Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B3 könnten in absehbarer Zeit an der südwestlichen Kante der Kreuzung zur Landesstraße L546 zwischen Rot und Malsch eine neue Anlaufstelle für Kraftstoff und Proviant vorfinden. Die Echo Tankstellen GmbH will an der Uhlandshöhe 8 eine neue Esso-Station errichten, auf dem Gelände einer ehemaligen Raststätte. Das Unternehmen ist eine Tochter der britischen EG Group.

Eigentümer des Areals ist die Dapro Grundstücks GmbH. Bis das Projekt Fahrt aufnimmt, muss es noch einige behördliche Prüfungen durchstehen, auch die Planung ist noch ganz am Anfang. Eine erste Hürde haben die Tankstellenbetreiber aber schon genommen: Der Malscher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für das fragliche Grundstück zugestimmt. Das war eine erste Voraussetzung. Außer den Grünen stimmten alle Ratsmitglieder dafür.

Wie Expansionsmanagerin Tatjana Leidreiter von der EG Group sowie Geschäftsführer Alexander Kuhn vom Planungsbüro MVV Regioplan erläuterten, soll die Station auf einer Fläche von 2766 Quadratmetern entstehen. Angedacht ist eine Tankstelle mit sechs Zapfstellen, zwei Elektro-Ladesäulen, Tankstellenshop mit Bistro und Außenterrasse sowie einer Waschhalle für Autos. Viele Details, gerade was die Bewirtung angeht, stünden aber noch nicht fest, betonte Leidreiter. Bisher ist im Plan auch kein Fußweg vorgesehen, über den Fußgänger das Tankstellengelände erreichen können, um sich etwa Getränke zu kaufen, wie Arved Oestringer (FDP) bemerkte. Die Planer nahmen die Anregung auf.

Weitaus kritischer wurde im Rat die Tatsache gesehen, dass die Tankstelle separate Ein- und Ausfahrten haben soll und somit nur von Norden her angefahren werden kann. "Spannende Umkehr- und Wendesituationen" sieht etwa Sven Antoni (Grüne) kommen. Ein weiterer Grund für das "Nein" der Fraktion war, dass nach Ansicht ihrer Mitglieder die Belange von Radfahrern und Fußgängern in den Planungen zu kurz kommen und das Projekt für die Einwohner von Malsch selbst keinen Nutzen bringe.

Antoni warnte auch vor langen LKW, die beim Einbiegen schwächeren Verkehrsteilnehmern in die Quere kommen könnten, die an der Ampel die B 3 überqueren möchten. Leidreiter stellte in Aussicht, dass die geplante Einfahrt auch noch ein Stück nach Süden verlegt werden könnte, um dieses Problem zu entschärfen.

Die übrigen Ratsmitglieder sehen das Vorhaben positiv und ...