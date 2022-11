A6 bei Walldorf. (pol/pri/rl) Am gegen 11.30 Uhr kollidierten am heutigen Donnerstag auf der Autobahn A6 vier Fahrzeuge miteinander. An dem Unfall in Fahrtrichtung Mannheim kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf sind nach aktuellem Stand der Ermittlung ein Sattelzug, ein Reisebus mit 25 Personen auf dem Weg nach Speyer, ein Zwölftonner-Lastwagen sowie ein Auto beteiligt.

Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall verletzt und wird derzeit von Rettungskräften versorgt. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei bittet darum, die Rettungsgasse weiterhin aufrecht zu erhalten.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Richtungsfahrbahn Mannheim komplett gesperrt und der Verkehr über die Parallelfahrbahn vorbeigeleitet.

Update: Donnerstag, 10. November 2022, 12.50 Uhr