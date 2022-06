Eilmeldung 10:11 Uhr

Merkel-Äußerungen zur Thüringen-Wahl 2020 verletzten Rechte der AfD

Mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen 2020 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Rechte der AfD verletzt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einem am Mittwoch verkündetem Urteil fest.