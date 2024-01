Walldorf. (RNZ) Gleich zweimal haben innerhalb kurzer Zeit Einbrecher in Walldorf zugeschlagen. Ziele der Täter waren ein Restaurant und das katholische Pfarramt. Besonders viel Beute haben sie nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht gemacht.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, verschafften sich die bisher unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum katholischen Pfarramt in der Walldorfer Hauptstraße, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Was für ein Werkzeug sie dafür benutzten, sei unklar. Im Büro durchwühlten die Täter demnach mehrere Rollcontainer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden bei dem Raubzug keine Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens sei allerdings bisher noch nicht bekannt, wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt. Zeugenhinweise über den Einbruch in das Pfarramt nimmt der Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227/8419990 entgegen.

Zigarettenautomat wurde aufgehebelt

Im selben Zeitraum und unweit des ersten Tatorts, zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, gelangte unbekannte Täter über eine Außentreppe in das Restaurant in der Schwetzinger Straße. Auch in diesem Fall benutzten sie ein unbekanntes Werkzeug, um die Tür aufzuhebeln und sich Zugang ins Innere des Gebäudes zu verschaffen. Dort verbogen die Täter oder Täterinnen den Schließmechanismus eines darin befindlichen Zigarettenautomaten.

Ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie die Polizei weiter mitteilt. Wertgegenstände aus dem Restaurant wurden nach den bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Vorgang gemacht haben oder dazu Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung setzen, Telefonnummer 06222/57090.