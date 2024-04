Wiesloch. (agdo) Wer eine Waschmaschine mit Trockner daheim hat, sollte aufpassen: Denn manchmal können diese Geräte wahre Wunder vollbringen. Zumindest ist es so im Zirkus Henry – wirft man etwa ein Hemd in das Gerät, kommt es gewaschen, knitterfrei, frisch gebügelt und zusammengelegt wieder heraus.

Jene Clownerie sorgte für staunende Augen und lachende Gesichter im Publikum. Seit Freitag und noch bis Sonntag, 28. April, gastiert der Zirkus auf der Festwiese am Schwimmbad in Wiesloch. Der Zirkus hat atemberaubende Akrobatiknummern, tolle Tierdressuren und viel Witziges im Programm.

Zirkus Henry gastiere seit 33 Jahren erstmals wieder in Wiesloch, war zu Beginn des Programms zu erfahren. Die Besucher freuten sich darüber und über die tollen Nummern staunten nicht nur Kinder. In die Steppe versetzte sie eine Karawane von exotischen Kamelen. Die Tiere trabten anmutig in die Manege, vollführten Drehungen und versetzten das Publikum mit ihrer majestätischen Ausstrahlung ins Staunen. Ein bewunderndes Raunen war im Zirkuszelt zu hören.

In den wilden Westen Amerikas ging es mit einer Cowboy-Nummer unter anderem zur Musik der bekannten Fernsehserie "Bonanza". Pferd Pinto hatte allerdings zumindest zu Beginn keine wirkliche Lust, das zu machen, was der Cowboy von ihm wollte. Das schauspielerische Talent von Mensch und Tier machte allen gute Laune.

Was wäre ein Zirkus ohne seine Clowns? Sie sorgten für ausgelassene Stimmung und versprühten pure Lebensfreude im Zirkuszelt. Clown Bepo setzte bei den fantastischen Funktionen des Waschtrockners immer noch mal einen drauf, das Publikum kam aus dem Lachen nicht heraus.

Bepo war von dem Gerät so angetan, dass er mit etwas Hilfe sogar selbst in das Gerät schlüpfte. Wie er nach dem Wasch-Trocken-Durchgang herauskam – damit hatte wohl keiner gerechnet. Denn Bepo war eingelaufen und geschrumpft, ein Mini-Bepo präsentierte sich den begeisterten Zuschauern – es war freilich der junge Zirkusnachwuchs, der Bepos Rolle übernahm.

Wie das mit den Stofftier-Dressuren so funktioniert, zeigte ein anderes junges Zirkusmitglied als Clowneinlage. Durch einen Reifen sollte ein kleiner Stofftiger springen – das funktionierte allerdings zunächst nicht so wie gewollt. Mit einem kleinen Schubser gelang das Kunststück dann doch – das junge Publikum war von der witzigen Einlage begeistert und es gab Applaus.

Überdies hatte der Zirkus atemberaubende Artistik auf Lager. Bei der Luftakrobatik unter der hohen Zirkuskuppel kam man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit vollführte die Artistin in einigen Metern Höhe über der Manege tolle Kunststücke und verzauberte das Publikum.

Dem stand die Darbietung einer Schlangenfrau in nichts nach, die ihren Körper in sämtliche Richtungen verbiegen konnte. Die Besucher bekamen nicht nur hier die magische Atmosphäre vom Zirkus zu spüren: Es gab weitere mitreißende Tierdressuren und akrobatische Einlagen.

Der 1812 in Breslau gegründete Zirkus Henry gehört zu den traditionsreichsten in Europa. In seiner Geschichte musste der Zirkus einige Herausforderungen meistern, wie das Team berichtete: Im Ersten Weltkrieg wurden die Pferde für die Kavallerie beschlagnahmt und jüngst ist die Corona-Krise in schlechter Erinnerung. Laut dem Zirkus legt man großen Wert auf das Wohlbefinden der Tiere.

Info: Vorstellungen sind von Mittwoch bis Samstag um 17 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. www.circus-henry.de